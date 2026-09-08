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A Coruña

Inés Rey exige a la Xunta que ponga en marcha un plan de rehabilitación integral en los colegios públicos de A Coruña

A lo largo del verano, el Ayuntamiento acometió mejoras en 23 centros educativos de la ciudad con una inversión de 1,7 millones de euros

Dani Sánchez
Dani Sánchez
08/09/2026 14:32
Inés Rey y Borrego visitan el CEIP María Pita
Inés Rey y Borrego visitan el CEIP María Pita
Patricia G. Fraga
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Este miércoles empieza un nuevo curso escolar en A Coruña, y con él, muchos colegios que estrena cubiertas, fachadas o accesos. Otros, sin embargo, no comenzarán este 2026-27 con la misma suerte. Algunos colegios de la ciudad todavía aguardan por un proceso de reforma integral que, en el mejor de los casos, se iniciará con el curso empezado. Por ello, después de que el Ayuntamiento acometiese mejores durante este verano en 23 centros educativos de la urbe-con una inversión de 1,7 millones de euros-, la alcaldesa, Inés Rey, exige a la Xunta que ponga en marcha un plan de rehabilitación integral para aquellos colegios públicos que así lo precisen. 

“Nosotros trabajamos, investimos y detectamos las necesidades en los colegios, mientras seguimos esperando la respuesta de la Xunta de Galicia”, comentó la regidora este martes por la mañana en una visita al CEIP María Pita, uno de los centros en los que se actuó este verano. 

En este sentido, Rey explicó que el pasado mes de julio, a través del concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, se entregó a la Conselleria de Educación un informe detallado, “centro a centro”, de todas las necesidades de mejora que se precisaban en la red pública educativa de A Coruña, ya que “la edad media de los colegios de la ciudad superan los 50 años”. 

La alcaldesa explicó que un nuevo plan de rehabilitación integral permitía realizar actuaciones estructurales que se precisan en muchos de los colegios. “La ciudadanía coruñesa sigue esperando a que la Xunta haga su trabajo y acometa las actuaciones que le toca en la ciudad. De todos esos centros en los que actuaron este verano, no hubo ninguno de A Coruña”, sentenció. 

En obras

Uno de los centros que, previsiblemente, empezarán las clases con andamios en el edificio es el IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta. El largo proceso de retirada de amianto en el colegio ha provocado que incluso el inicio del curso para este miércoles no esté garantizado para los alumnos. 

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De hecho, a falta de menos de 24 horas, el propio centro desconoce si se podrá acceder el día 9 al edificio. “Entre lo que no hacen y lo que hacen a destiempo, no se sabe si se va a poder iniciar el curso con normalidad y seguridad”, incidió esta mañana Inés Rey. 

La polémica por el amianto desencadenó, además, que varios docentes se concentrasen este martes a las puertas del instituto: “No queremos que nos obliguen a entrar con amianto dentro del centro”, explicaban los docentes.

Según la Consellería de Educación, “a previsión é rematar a obra neste mesmo mes de setembro”, aunque “nestes días estanse a acelerar os traballos que é preciso facer sen alumnos nas aulas, co fin de que este mércores se inicien as clases con normalidade”.

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