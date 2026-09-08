Inditex se examina este miércoles con la vista puesta en sus máximos históricos

Una tienda de Zara en A Coruña Quintana

El grupo textil Inditex presentará este miércoles los resultados correspondientes a su primer semestre fiscal (1 de febrero a 30 de julio). Se trata de un importante examen que revelará si la empresa es capaz de seguir en la senda del crecimiento en un difícil contexto geopolítico de inestabilidad, con la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, además de la invasión rusa de Ucrania.

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La previsión es que la compañía con sede en Arteixo (A Coruña) alcance nuevos máximos en ventas registradas (más de 20.000 millones de euros) y beneficio neto (más de 3.000 millones), según el consenso de los analistas bursátiles. En el primer trimestre fiscal (entre febrero y abril), las ventas crecieron un 5,8% hasta los 8.750 millones de euros y el beneficio neto siguió el mismo camino tras subir un 5,4%, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros.

Anticipo

La compañía fundada por Amancio Ortega adelantó el pasado mes de junio que las “colecciones Primavera/Verano” han sido “muy bien” recibidas por los clientes. Además, indicó que durante los primeros meses de este 2026 continuó “con un sólido desempeño operativo”, impulsado por la “creatividad” de sus equipos y “la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online”.

En aquel momento, aprovechó la presentación de los resultados para compartir sus estimaciones para este año. “El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online”, aseguró.

Cerca de máximos

En este contexto, las acciones de la multinacional textil se aproximan a máximos históricos, situados en el nivel de los 60 euros. De hecho, en los últimos días, se han movido entre los 56 y los 58 euros.

En el pasado, Inditex protagonizó importantes alzas de precios, como entre octubre de 2022 y diciembre de 2024, en el que la cotización aumentó un 165%. Desde que empezase a cotizar en la Bolsa en 2001, ha logrado una revalorización de sus acciones de más del 1.400%.