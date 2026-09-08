Gadis sortea 18 jamones en la inaguración de supermercado de Monte Alto

El Gadis del mercado de Monte Alto Víctor Seoane

El próximo jueves 10 de septiembre el Gadis de Monte Alto reabrirá sus puertas, un motivo de celebración para los vecinos del barrio ya que pone fin a más de tres años de espera, el tiempo que ha durado el proceso de renovación de la plaza de Abastos.

El Gadis de Monte Alto ya tiene fecha de apertura Más información

Para festejar su vuelta Gadis sorteará 18 jamones ibéricos durante 6 días, del 10 al 16 de septiembre, entre todas aquellas personas que gasten más de 20 euros en su compra. Cada día habrá tres ganadoras que se conocerán en un sorteo presencial a las 19.30 horas de cada día. "Volver al barrio merece algo especial", comentan desde la cadena de supermercados.

El Gadis de Monte Alto dejó de funcionar en julio de 2023, coincidiendo con el inicio de la demolición y la posterior renovación integral del mercado municipal.