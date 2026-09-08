Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Expertos de Galicia y China abordan el futuro de las ciudades desde la psicología ambiental y la neurociencia en la UDC

Europa Press
08/09/2026 16:54
Instalaciones del CITEEC en la UDC
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Universidade da Coruña (UDC) acogerá del 9 al 11 de septiembre el V Encuentro Internacional de Investigación en Psicología Ambiental, Arquitectura, Urbanismo y Neurociencia, bajo el lema 'Environmental Psychology, Architecture, Urban Studies and Neuroscience'.

Según informa el ente académico, se trata de un foro científico que reunirá a personal investigador de Galicia y China para analizar el futuro de las ciudades desde una perspectiva interdisciplinar.

Alumnos estudian en la biblioteca Xoana Capdevielle

La Comisión Europea respalda un programa de captación de talento de la UDC con 2,7 millones de euros

Más información

En concreto, el encuentro se inaugurará este miércoles en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC).

El mismo, expone, permitirá "estrechar la colaboración entre grupos de investigación de España y China", así como "avanzar en el diseño de proyectos conjuntos relacionados con la neurociencia aplicada a los espacios urbanos, la psicología ambiental y la adaptación al cambio climático".

Así, esta cita reunirá personal investigador de la UDC y de instituciones chinas como las universidades de Tongji, Huazhong y Wuhan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre

La reconstrucción de tres edificios que lleva las galerías de La Marina a Cuatro Caminos
Lara Fernández
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atendiendo a la prensa antes de una reunión el pasado 12 de agosto

Interior confirma la existencia de una lista con información sobre decenas de periodistas
Agencias
DSC06735

Un vermú infinito para despedir las Festas do Socorro
Lucía Tenreiro
Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas

El Acuartelamiento Atocha de A Coruña acoge la exposición fotográfica 'Entre Soldados'
Redacción