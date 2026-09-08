Expertos de Galicia y China abordan el futuro de las ciudades desde la psicología ambiental y la neurociencia en la UDC
La Universidade da Coruña (UDC) acogerá del 9 al 11 de septiembre el V Encuentro Internacional de Investigación en Psicología Ambiental, Arquitectura, Urbanismo y Neurociencia, bajo el lema 'Environmental Psychology, Architecture, Urban Studies and Neuroscience'.
Según informa el ente académico, se trata de un foro científico que reunirá a personal investigador de Galicia y China para analizar el futuro de las ciudades desde una perspectiva interdisciplinar.
En concreto, el encuentro se inaugurará este miércoles en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC).
El mismo, expone, permitirá "estrechar la colaboración entre grupos de investigación de España y China", así como "avanzar en el diseño de proyectos conjuntos relacionados con la neurociencia aplicada a los espacios urbanos, la psicología ambiental y la adaptación al cambio climático".
Así, esta cita reunirá personal investigador de la UDC y de instituciones chinas como las universidades de Tongji, Huazhong y Wuhan.