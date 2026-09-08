El Palacio de la Ópera se apunta a los musicales: tres nuevas adaptaciones para 2027

Un momento del musical ‘Sonrisas y lágrimas’ Theatre Properties

Pese a que todavía estamos inmersos en la vuelta al cole, poco a poco vamos conociendo más detalles del calendario cultural de 2027. Las últimas incorporaciones vienen en forma de musical, con tres adaptaciones que llegarán al Palacio de la Ópera en la primera mitad del próximo año.

La primera será en febrero y con ella el público podrá viajar hasta la Austria de los años 30. La adaptación de la icónica cinta de Robert Wise, ‘Sonrisas y lágrimas’, llega en forma de musical al recinto cultural herculino. Será el día 14 cuando el público coruñés se reencuentre de nuevo con la música de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, en una propuesta que dirige Silvia Villaú y que revive la forma en la que la alegría de Maria Rainer intenta hacer frente a la disciplina del hogar del capitán Georg Von Trapp cuando esta se hace cargo del cuidado de sus hijos.

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Para la segunda de estas nuevas propuestas habrá que esperar hasta el mes de junio. Concretamente hasta el día 26, cuando se disponga ‘Jekyll & Hyde. El musical’, basado en la célebre novela de Robert Louis Stevenson ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’. La propuesta, que ya ha triunfado en Broadway y en el West End, convertirá el Palacio en el Londres victoriano del siglo XIX para sumergir al espectador en este drama psicológico acerca del bien y del mal existente en cada persona.

Tan solo un día después, el Palacio de la Ópera viajará de nuevo en el tiempo y el espacio: desde el Londres victoriano del XIX a los años 30 en la ciudad de Nueva York. Allí es donde se encuadra otra de las grandes producciones de Broadway que acumula cinco temporadas de éxito en la cartelera de Madrid. Se trata de ‘Annie’, el histórico musical creado en los años 70 con libreto de Thomas Meehan, música de Charles Strouse y letra de Martin Charnin, dirigido para la ocasión por Silvia Villaú. Este show para toda la familia revive la historia de Annie, la pequeña huérfana que vive en la institución dirigida por la cruel Miss Hannigan, hasta que un multimillonario neoyorquino decide adoptarla para pasar con él las navidades.

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Las entradas para estas tres nuevas citas musicales ya están a la venta y se pueden conseguir todas ellas desde 44 euros en la plataforma de venta online Ataquilla.com.

Otros espectáculos

Estas tres alternativas musicales se suman a las ya previstas para lo que queda del presente año 2026 en el propio Palacio de la Ópera.

Y es que en el mes de diciembre están previstas otras dos adaptaciones. El día 20 se representará ‘La bella y la bestia’, el musical basado en el popular cuento francés de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villenueve, popularizado mundialmente en los años 90 del siglo pasado por la adaptación a la gran pantalla de Disney. Una semana más tarde, el 27 de diciembre, se lleva al escenario ‘El gran showman’, el espectáculo basado en la película musical de Michael Gracey bajo el mismo nombre, que contó con un elenco con grandes figuras como Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya o Michelle Williams, entre otros.

En otro espacio, Palexco, habrá otra producción musical como ‘El gran show de El Rey León’, que se podrá ver en el auditorio Gaviota el próximo 25 de octubre, con entradas a la venta en Ataquilla.com.