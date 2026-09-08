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A Coruña

El nuevo restaurante de A Coruña es una marranada de las buenas

El proyecto asegura que tiene 'más gusto que modales'

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/09/2026 10:07
Cartel de Marrano
Cartel de Marrano
Patricia G. Fraga
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Ahora que en A Coruña está de moda construir equipos de ensueño, la hostelería también se apunta a juntar a los Aubameyang y Casadó de turno en plena calle de la Estrella. Tal y como informó El Ideal Gallego el pasado mes de abril, el antiguo Anduriña será fruto de la alianza empresarial entre Salpica y el grupo Amicalia. O, lo que es casi lo mismo, A Mundiña. El proyecto será bautizado como Marrano y verá la luz hacia finales de septiembre, una vez desaparezca la valla que oculta los avances de la reforma.

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Marrano es la fusión perfecta entre la actitud 'canalla' y desenfadada de Salpica y la sofisticación y el producto premium del mundo Mundiña. 'Más gusto que modales' será la frase marcada a fuego y que servirá como carta de presentación. Otros factores sobre los que advierten es "el rollo desenfadado" en un local "divertido e informal". Buscará "energía" y "buen rollo" a la hora de reclutar personal y advierte que "con la comida nos se juega; con lo demás, ya veremos".

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Por lo tanto, Marrano llegará en dos semanas como una apuesta diferente en la que, a pesar de que nace con el sello de dos tabernas eminentemente marítimas, destacará la brasa, el embutido y las carnes de primera calidad. De hecho, incluirá una brasa japonesa para hacer la boca agua entre los más exigentes paladares carnívoros.

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Situado en el número 4 de la calle de la Estrella, justo al lado de la calle Mantelería, Marrano será un salto cualitativo más en una calle que camina en todos los sentidos hacia la excelencia. Algunas de las cartas más codiciadas de la ciudad estarán allí, en una alineación conformada por La Taberna de A Mundiña y sus 400 metros cuadrados para sabor de mar, el Charrúa y su ambiente selecto para carnes, así como el Cunqueiro para cocina tradicional todoterreno. La 'marranada' que se viene promete ponerlo todo, además, patas arriba.

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