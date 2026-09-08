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A Coruña

El Ministerio de Transportes anuncia cambios en Alfonso Molina desde este miércoles

Avanzan las obras de remodelación de la avenida

Lara Fernández
Lara Fernández
08/09/2026 12:32
Tráfico en Alfonso Molina
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Germán Barreiros
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este martes un nuevo avance en las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina, que cuentan con un presupuesto de 18,3 millones de euros. Desde este miércoles, 9 de septiembre, comenzarán los trabajos para la nueva disposición de paradas de autobús que se adapte a los itinerarios peatonales existentes. 

De esta forma, hasta el fin de las obras será necesario cortar el acceso a la AC-11 desde la calle Lamelas, desviando el tráfico para su incorporación por la avenida García Sabell. Actualmente, el acceso rodado desde la calle Lamelas a la avenida de Alfonso Molina dispone de un carril de aceleración escaso que, según el Ministerio, "dificulta el acceso rápido a la AC-11, por lo que su itinerario alternativo por la avenida García Sabell ya es el más empleado por los usuarios de la zona". 

Mapa de los cambios en Alfonso Molina
Mapa de los cambios en Alfonso Molina
Ministerio de Transportes

La afectación se señalizará mediante la disposición de barrera en el propio acceso, así como la señalización del desvío en los "lugares oportunos para informar del itinerario alternativo a realizar". 

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