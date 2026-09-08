El ‘gafe’ de Alcalde Marchesi: un vertido de pintura mancha el asfalto meses después de su arreglo

Casi cinco meses después de que la empresa adjudicataria de la reforma de Alcalde Marchesi arreglase el firme y retirase mobiliario deteriorado, los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse este lunes a la vía debido al vertido de pintura sobre el asfalto.

Los profesionales del parque de A Grela procedieron a limpiar las manchas derivadas del derrame, que había dejado huellas de pisadas hasta otras calles. Los Bomberos recogieron el grueso del producto y, tal y como señalan, desconocen la autoría del vertido. Tras aplicar "absorbica para recoger el residuo", esperaron a que este se secase y trasladaron una petición a través de la Policía Local para que el servicio de limpieza acudiese al lugar con medios especiales para limpiar de nuevo la mancha.

De esta forma, a primera hora de este martes los operarios municipales de limpieza se desplazaron hasta Alcalde Marchesi, donde limpian con productos especiales y agua caliente los restos del vertido, una técnica que debe ser cuidadosa para "no estropear el dibujo del suelo", sostienen los profesionales de A Grela.