El ‘gafe’ de Alcalde Marchesi: un vertido de pintura mancha el asfalto meses después de su arreglo
Los profesionales del servicio de limpieza deben aplicar medios especiales para "no estropear el dibujo del suelo"
Casi cinco meses después de que la empresa adjudicataria de la reforma de Alcalde Marchesi arreglase el firme y retirase mobiliario deteriorado, los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse este lunes a la vía debido al vertido de pintura sobre el asfalto.
Los profesionales del parque de A Grela procedieron a limpiar las manchas derivadas del derrame, que había dejado huellas de pisadas hasta otras calles. Los Bomberos recogieron el grueso del producto y, tal y como señalan, desconocen la autoría del vertido. Tras aplicar "absorbica para recoger el residuo", esperaron a que este se secase y trasladaron una petición a través de la Policía Local para que el servicio de limpieza acudiese al lugar con medios especiales para limpiar de nuevo la mancha.
De esta forma, a primera hora de este martes los operarios municipales de limpieza se desplazaron hasta Alcalde Marchesi, donde limpian con productos especiales y agua caliente los restos del vertido, una técnica que debe ser cuidadosa para "no estropear el dibujo del suelo", sostienen los profesionales de A Grela.