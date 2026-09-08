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A Coruña

El Chuac da la bienvenida a sus 99 nuevos estudiantes de Medicina

Estas prácticas son la etapa final de la carrera de Medicina y Cirugía

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/09/2026 12:06
Foto de familia de los estudiantes de Medicina que se incorporan al Chuac para el curso 2026/2027
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Noventa y nueve alumnos de sexto de Medicina se incorporaron al Área Sanitaria de A Coruña y Cee para iniciar sus prácticas de rotación en los distintos hospitales que forman el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y en los distintos centros de salud del Sergas, hasta el próximo mes de mayo. Además, este año, 40 alumnos de quinto curso de Medicina se incorporarán a esta rotación.

La calidad de la docencia impartida y la formación y dedicación de los tutores, las instalaciones hospitalarias o la avanzada tecnología clínica y diagnóstica del Chuac son algunos de los aspectos más valorados por los alumnos a la hora de elegir este centro hospitalario para completar su formación académica.

Un momento de un curso sobre técnicas avanzadas de trasplante, en el Chuac

La UDC ultima los detalles para acoger nuevos alumnos de Medicina, aunque no llegarán hasta 2027

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El acto de bienvenida a los alumnos, a los que se les entregó toda la documentación necesaria para iniciar su período formativo en el área sanitaria de A Coruña y Cee, estuvo presidido por el director asistencial, Álvaro Mena de Cea; por la presidenta de la comisión de Docencia, Rosario López Rico; y por el coordinador de Docencia Pregrao, Juan Carlos Vázquez Barro.

El director asistencial del área Sanitario de A Coruña y Cee, Álvaro Mena de Cea, les dio la bienvenida a los nuevos alumnos y les agradeció que hubieran escogido los distintos centros asistenciales que forman parte del área sanitaria para completar esta importante etapa de formación, pues en estos “recibirán una formación de alta calidad, con un equipo docente excepcional y con una atención muy personalizada e integral”.

Esta rotación es la etapa final de la carrera de Medicina y Cirugía. Se trata de un conjunto de jornadas totalmente prácticas que se cursan durante el sexto curso de la carrera. En ellas, los alumnos se incorporan al hospital y centros de salud que eligen y en los que realizan esta formación tutelados por facultativos del hospital -profesores asociados de la universidad-, formándose en áreas como Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Clínica Obstétrico-Ginecológica, Clínica Pediátrica, Clínica Psiquiátrica, Medicina de Familia y Comunitaria, y rotación en Urgencias o servicios centrales.

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