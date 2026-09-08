El AMPA del Instituto de Zalaeta alerta de que quedan por retirar 500 metros cuadrados de amianto
Solicita a la Xunta que se compruebe si el centro reúne las condiciones necesarias de seguridad y salubridad antes del inicio de las clases, previsto para mañana, 9 de septiembre
Tal y como avanzó este lunes El Ideal Gallego, el único instituto coruñés que no garantiza que mañana, miércoles 9 de septiembre, abrirán sus puertas es el IES Menéndez Pidal, más conocido como el Instituto de Zaleta. Esta misma mañana, el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro educativo ha emitido un comunicado a los padres y madres en los que les detalla la situación y su posición al respecto.
El problema radica en las obras llevadas a cabo en el centro y que todavía no están rematadas. "Existen actuacións que afectan directamente á seguridade e ao normal desenvolvemento da actividade lectiva", certifican.
Así, explican que el pasado 4 de septiembre se llevó a cabo una visita técnica al centro en la que el arquitecto técnico José Manuel Maneiro Rivas constató en un informe que, entre otras cosas, permanece "pendente a retirada de aproximadamente 500 m² de cuberta de fibrocemento con amianto". Según la información que le ha trasladado el centro a la asociación de madres y padres, la previsión era que los trabajos se realizasen durante el fin de semana, de manera que el edificio quedase sin esa cubierta durante el inicio del curso. Con todo, el AMPA recuerda que la legislación "esixe que os traballos con amianto se executen con medidas que eviten a exposición de persoas alleas aos esmos e que, unha vez finalizados, non existan riscos derivados da exposición ao amianto".
Pero no solo es ese el problema, explican desde la asociación, sino que el informe también constatan otras circunstancias que consideran "incompatibles cunha apertura do centro sen que previamente se adopten medidas suficientes de protección e seguridade". Así, aluden a la existencia de zonas de obras sin vallado o señalización para que no accedan los alumnos, presencia de retos de obras en la pista, la permanencia de una grúa torre en el interior del recinto y de andamios sin medidas de protección, la presencia en las inmediaciones de la zona de retirada del amianto de indicios de caída de objetos procedentes de la cubierta o un estado de "considerable desorde e suciedade" en el interior.
Además, el informe apunta a que están pendientes de realizar, en octubre, actuaciones en el pabellón y que el pulido y barnizado del parqué previsto para el 10 de septiembre "podería inutilizar o pavillón" durante todo el mes, mientras que durante o mes.
El informe del arquitecto concluye expresamente que no se debe "habilitar o centro ata a completa retirada de fibrocemento con amianto” y recomienda el vallado de zonas de trabajo para evitar el paso de menores y la caída de objetos.
"Non cuestionamos a necesidade das obras, pero a súa execución debe ser compatible coa protección efectiva das persoas. A proximidade entre os traballos de retirada do amianto e a incorporación do lumnado o 9 de setembro fai necesario coñecer as medidas de protección, limpeza e escontaminación previstas e as comprobacións que acrediten que o entro pode ser ocupado con eguridade", explican.
Ante esta situación, en AMPA solicita que Inspección Educativa de la Xunta realice una comprobación urgente antes del inicio de las clases, para comprobar el estado real de las instalaciones, así como si las condiciones permiten "garantir a seguridade e salubridade do alumnado e do persoal durante o desenvolvemento da actividade lectiva, tendo en conta a continuidade das obras".
Además, solicitan "que se valore expresamente a compatibilidade entre a presenza de alumnado no centro e a execución, ou finalización, dos traballos relacionados coa retirada de materiais con amianto", así como "que se informe de que comprobacións, labores de limpeza, descontaminación e, no seu caso, controis ambientais se realizarán antes da incorporación do alumnado, unha vez finalizados os traballos de retirada de amianto".
"En particular, solicitamos que non se proceda á apertura ou utilización das zonas afectadas por traballos con amianto mentres non quede acreditado o cumprimento das medidas de protección previstas no correspondente plan de traballo e a ausencia de riscos derivados dos traballos realizados", afirman los representantes de las familias.