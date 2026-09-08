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A Coruña

El Acuartelamiento Atocha de A Coruña acoge la exposición fotográfica 'Entre Soldados'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/09/2026 17:17
Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas
Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas
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En el Acuartelamiento Atocha de A Coruña y presidido por el coronel Óscar Ramón Brea Iglesias, Jefe del Órgano de Apoyo al representante institucional de las Fuerzas Armadas, se inauguró la exposición 'Entre Soldados', obra de Jesús de los Reyes, militar y fotógrafo. La exposición tiene como hilo conductor el trabajo diario que realiza el Ejército de Tierra para cumplir con sus misiones.

Uno de los objetivos de la muestra es ofrecer a los ciudadanos una visión cercana de los medios materiales del Ejército de Tierra y sobre todo de la vida diaria de nuestros soldados profesionales: su trabajo en el día a día y su preparación militar en ejercicios y maniobras, la faceta menos conocida y más importante de sus cometidos.

La difusión de la cultura de defensa, con el fin de que el ciudadano sea consciente de la necesidad de disponer de unos ejércitos preparados y eficaces que velen por su seguridad y defensa, es la finalidad última de esta exposición.

La exposición permanecerá abierta al público del 7 al 20 de septiembre, en horario de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h. El acceso al acuartelamiento Atocha se realizará por la puerta principal del mismo, situada en la plaza de las Atochas. El acceso será libre hasta completar aforo.

Sobre el autor 

El autor de la exposición, teniente en la reserva Jesús de los Reyes, militar y fotógrafo, trabajó durante cinco años, de 2017 a 2021, como reportero gráfico del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (DECET), realizando numerosas tomas en diversas unidades del Ejército, especialmente en los ejercicios militares que se desarrollan en los diferentes campos de maniobras por toda la geografía nacional.

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