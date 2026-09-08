Un mercante accede al puerto de A Coruña Quintana

El puerto de A Coruña registrará una importante actividad durante los próximos siete días. A fecha de hoy, la Autoridad Portuaria ha recibido doce solicitudes de atraque por parte de grandes buques, tanto para el Puerto Exterior de Langosteira como para el recinto urbano. La actividad incluirá varias escalas de cruceros de gran eslora y tráfico de mercancías como cereales, cemento, crudo y derivados del petróleo.

Destaca la llegada de productos agroalimentarios. Los graneles sólidos dominan la carga del Puerto Exterior, con el carguero 'Ocean Diamond', que descargará 55.000 toneladas. Además, en cuanto a graneles líquidos, un petrolero desembarcará 140.653 toneladas de crudo en Langosteira.

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El tráfico de trasatlánticos también tendrá protagonismo durante los próximos días. El crucero ‘Arvia’ será el buque de mayor eslora de toda la lista (345 metros), superando al 'MSC Virtuosa'. A esto hay que añadir que el muelle de Trasatlánticos registrará una doble escala el viernes 11, cuando coincidirán dos buques de pasaje al mismo tiempo: el 'Aidasol' y 'Le Champlain'.

Miércoles 9 de septiembre

‘Seaways Rio Grande’: el petrolero atracará en el Puerto Exterior de Langosteira a la 01:00 horas para llevar a cabo el desembarque de 140.653 toneladas de petróleo crudo, finalizando operaciones a las 08:00 del día 10. Consignado por Finisterre Agencia Marítima y con Repsol como estibador.

‘MSC Virtuosa’: el imponente crucero de 331 metros de eslora amarrará en el muelle de Trasatlánticos entre las 08:00 y las 18:00 horas en régimen de trasbordo de cruceristas, consignado por Rubine e Hijos SL.

Jueves 10 de septiembre

‘Tahiti One’: el buque de 229 metros de eslora operará en el Muelle A de Langosteira entre las 06:00 y las 22:00 horas para el desembarque de 15.000 toneladas de habas y harina de soja y 10.000 toneladas de cereales. Consignado por Ceferino Nogueira SA, con estiba a cargo de Galigrain y Pérez Torres.

‘Ventura’: trasatlántico de 289 metros de eslora que permanecerá en el muelle de Trasatlánticos de 06:30 a 18:00 horas para pasaje, consignado por Rubine e Hijos SL.

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‘Manisa Kate (ex-Loenerdiep)’: atracará a las 22:00 horas en el Muelle A de Langosteira para el embarque de 7.000 toneladas de carbones y coque de petróleo, concluyendo el día 11 a las 22:00 horas. Consignación y estiba por Pérez Torres Marítima SL.

Viernes 11 de septiembre

‘Aidasol’: escala del crucero de 253 metros de eslora en Trasatlánticos entre las 06:45 y las 18:00 horas, consignado por Pérez y Cía SL.

‘Le Champlain’: buque de pasaje de 131 metros de eslora que operará en el muelle de Trasatlánticos desde las 14:30 hasta las 18:45 horas, bajo la consignación de Marítima Consiflet SA.

Sábado 12 de septiembre

‘Galina S’: amarrará a las 15:00 horas en el muelle de San Diego para desembarcar 6.024 toneladas de cereales y harina, permaneciendo hasta el día 15 a las 15:00 horas. Consignado y estibado por Pérez Torres Marítima SL.

‘Penhar’: atracará a las 08:00 horas en el Muelle A del Puerto Exterior para desembarcar 4.500 toneladas de cemento y clínker hasta el día 14 a las 12:00 horas. Consignado por Rubine e Hijos SL y estibado por TMGA.

Domingo 13 de septiembre

‘Haci Fatma Ana’: llegará a las 10:00 horas al pantalán de Repsol del Puerto Interior para desembarcar 5.000 toneladas de productos petrolíferos, finalizando la operación el día 14 a las 10:00 horas. Consignado por Pérez Torres Marítima SL y con estiba a cargo de Repsol Fuels SAU.

‘Ocean Diamond’: buque de 190 metros de eslora que amarrará a las 18:00 horas en el Muelle A del Puerto Exterior para una importante descarga de 55.000 toneladas de cereales y harina, prolongándose sus trabajos hasta el 21 de septiembre. Consignado y estibado por Pérez Torres Marítima SL.

Martes 15 de septiembre

‘Arvia’: el gran crucero de 345 metros de eslora cerrará este ciclo de escalas en el muelle de Trasatlánticos entre las 07:30 y las 17:00 horas, consignado y estibado por Rubine e Hijos SL.