Del entrenamiento a la comida: las claves para convertir la Carrera de la Mujer de A Coruña en un hábito 

Silvia Cadahía, Ana Iglesias, Nerea Sánchez e Inés Papín, en el acto por la Carrera de la Mujer Javier Alborés

Aunque el running esté de moda y gane cada vez más adeptos, lo cierto es que a muchas mujeres les cuesta empezar solas. La Carrera de la Mujer, que se celebrará en A Coruña el próximo 27 de septiembre, es el momento perfecto para dar el primer paso y, para muchas, supone el empujón definitivo para que correr se instale definitivamente en su rutina. De cómo empezar y las claves para mantenerlo hablaron este martes cuatro mujeres en un acto en el marco de la cita deportiva en la Piadina, en Juana de Vega, donde se puso el foco en la salud, la nutrición y la comunidad que se crea en torno a este deporte.

Así empezó precisamente Nerea Sánchez, una corredora popular cuyo primero dorsal fue el de la Carrera de la Mujer. "Fue el principio de muchos kilómetros", recuerda con orgullo. Y es que ella no hacía ningún tipo de deporte pero le empezó a picar el gusanillo y terminó anotándose a esta competencia. Ahora es una atleta de referencia, Sub-1:30 en Media Maratón y Sub-40 en 10K, ex-pacer del circuito nacional e internacional y con podio en la propia Carrera de la Mujer.

También Inés Papín, atleta popular y referente de la vida activa, empezó de una forma similar hace 15 años, en 2012. "El destino me puso un día en una meta, donde vi llegar a cantidad de personas y todos sonreían. Y me quedé pensando: ¿pero qué dan aquí? Esto no es normal", rememora entre risas.

Entonces tenía 42 años y, animada por sus hermanas, empezó corriendo dos minutos. Al cabo de un mes medio, estaba haciendo su primer 10K. "Correr es muy agradecido", asegura y anima a todas las mujeres a probar: "Tener un objetivo, poder hacer esto y disfrutar del entreno... Cuando tú te esfuerzas, siempre tienes una recompensa. Yo cuando llegué a mi primera meta, entendí por qué la gente sonreía".

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Y es que para correr solo hay que dar el primer paso. Así lo explica Ana Iglesias, atleta de velocidad y entrenadora de larga distancia que también organiza el Running Club de Oysho en la ciudad. "La mayoría de la gente viene de no correr nada y es alucinante ver su evolución", asegura.

El hacerlo en equipo ayuda mucho, sobre todo en el caso de las mujeres. "Muchas no se atrevían a correr por el Paseo solas", lamenta Iglesias. Gracias a estas iniciativas ahora ya lo hacen.

Una carrera en familia

Por eso, la Carrera de la Mujer supone una oportunidad perfecta para empezar, y más teniendo en cuenta su caracter familiar. "Es la única carrera en la que he competido con mi madre, con mi hija y con mi nieta", celebra Papín, a quien le emociona ver, sobre todo, a la gente mayor.

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No obstante, a la hora de convertirlo en un hábito es cierto que a muchas mujeres les complica la conciliación. "Cuesta meterlo en el horario pero, al final, acabas haciéndolo sin darte cuenta porque el cuerpo lo echa en falta", asegura Iglesias.

La alimentación, clave

Pero esta carrera no solo empieza en la calle, sino que también lo hace en el plato. "La nutrición es vital, da igual la etapa de la vida en que estén", reivindica Silvia Cadahía, dietista-nutricionista, chef e investigadora en el Chuac e Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic).

Esta experta recuerda la importancia del hierro, el calcio y la vitamina D, pero también de los hidratos de carbono. "Necesitamos gasolina, no hay que demonizarlos, simplemente hay que adaptarlos al entrenamiento", explica Cadahía.

"Se pueden colocar, por ejemplo, media hora antes de la carrera o del entrenamiento,para optimizar las reservas energéticas y la recuperación", recomienda.

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Entrenamiento de fuerza

Todo ello hay que acompañarlo con un entrenamiento de fuerza, sobre todo en personas mayores de 50. "A partir de los 35-40 empezamos a perder masas muscular, pero la mujer que corre necesita ese músculo para que absorba el impacto", explica Cadahía.

En este sentido, la especialista incide en que reforzar esa musculatura hay que acompañarla siempre con proteínas, grasas saludables y, por supuesto, dieta atlántica "siempre".

"Lo importante es conseguir que sea cotidiano y que esté en nuestro día a día, porque correr es salud", zanjan.