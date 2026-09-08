Imagen de una feria de la cerveza artesana en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Una nueva edición de la Feira da Cervexa llega a A Coruña los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Con los jardines de Méndez Núñez como escenario, más de una docena de bebidas de Galicia, España y Europa se podrán degustar en compañía de música y comida.

Se trata de una feria de carácter familiar que tiene como objetivo "fusionar a cervexa artesá coa comida de rúa, creando así un espazo cultural diferente", explica desde La Ruta del Lúpulo, organizadora del festival con la colaboración del Ayuntamiento. "Pretendemos dar a coñecer un produto elaborado de xeito artesanal e profundizar na cultura desta bebida, cada vez máis instaurada en España", comentan.

La Festa do Lúpulo de Betanzos, entre el orgullo, la reivindicación y la verbena Más información

De esta manera, junto a la docena de marcas de cerveza participantes habrá cinco foodtrucks, especializadas en hamburguesas, sanchichas, cocina alemana o venezolana y dulces, y una programación musical e infantil.