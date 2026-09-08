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A Coruña

A la venta las entradas para el concierto de La Bien Querida en el hotel María Pita

La cita será el 20 de noviembre en el salón Brigantia del hotel

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/09/2026 11:36
La Bien Querida, en una imagen promocional
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Rubén Vega
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El ciclo de conciertos Acustiquísimos regresa el próximo mes de noviembre a Galicia con cuatro citas en Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo. La cita coruñesa será la segunda, el 20 de noviembre y la protagonista será La Bien Querida, que ofrecerá un recital en el salón Brigantia del hotel Meliá María Pita.

Las entradas para este concierto ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

El pasado año, la artista bilbaína publicó su último disco, 'LBQ', el cual el periodista Manuel Jabois define como "el mejor de todos, una colección de canciones compuestas y ejecutadas en estado de gracia, elevándose varios palmos por encima para completar un círculo perfecto que sólo podía llamarse como ella", asegura en referencia al nombre del disco, las siglas del proyecto.

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La artista presentará estas nuevas canciones en formato dúo, dando vida así a un trabajo que resume su personalidad y la libertad creativa de una artista que ya suma ocho álbumes de estudio, con una identidad inconfundible.

El de La Bien Querida será el segundo concierto del ciclo Acustiquísimos, que comenzará el 14 de noviembre en Vigo con Quique González & Toni Brunet y que seguirá después de la cita herculina el 21 de noviembre en Santiago con Ángeles Toledano y cerrará el 28 en Lugo con Luis Fercán.

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