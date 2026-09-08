El alcalde Francisco Vázquez en la inauguración del primer punto limpio de la ciudad Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años se inauguraba en el barrio de Los Rosales el primer punto limpio de la ciudad, mientras que una mujer era arrollada por un quad en Eirís. En 1976, hace 50 años, se hacía público que un error en las cartas de navegación podía haber provocado el accidente del ‘Urquiola’. En 1951, hace 75 años, llegaban nuevas grúas al puerto coruñés, y en 1926, hace 100, en medio del conflicto de artilleros, se llevaba a cabo la entrega del cuartel de San Amaro.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 2001 Archivo el Ideal Gallego

Inauguración del primer punto limpio y atropello de una mujer por un quad

La inauguración del primer punto limpio, ubicado en Los Rosales, supone un paso más en la apuesta municipal por convertir la ciudad en un referente ecológico. Francisco Vázquez manifestó, tras cortar la cinta, que A Coruña supera con creces las exigencias de la Unión Europea en materia de reciclaje y de medio ambiente.

Por otra parte, una mujer de 70 años que paseaba tranquilamente en compañía de su esposo sufrió lesiones graves tras ser arrollada por un quad en Pedralonga de Eirís. La pareja iba por la acera y dos jóvenes, sentados en sendos quads, se cruzaron en su camino a escasos metros de la Fábrica de Armas. Uno de los pilotos perdió el control, tropezó con un vehículo aparcado, se subió a la acera y arrolló a la mujer.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Un error en las cartas de navegación pudo provocar el accidente del “Urquiola”

Un error en las cartas de navegación que señalaban un calado de 30 metros donde sólo había 11,2 puede haber sido la causa de la catástrofe provocada por la explosión del petrolero “Urquiola” a la entrada del puerto de La Coruña.

Por otra parte, celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente adoptándose, entre otros, el acuerdo de adherirse a la petición formulada por los trabajadores del Sanatorio de Oza dirigida a mantener el actual destino de este Centro Sanitario y evitar su clausura o cambio de actividad, a cuyo fin se proseguirá las gestiones que la Alcaldía ha venido efectuando ante el Ministerio de la Gobernación y demás organismos competentes.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Llegan nuevas grúas al puerto y un hombre denuncia el robo de su pluma

Con destino a la instalación de las grúas eléctricas de nuestro puerto está llegando material a los muelles coruñeses. Son once las grúas que prestarán servicio, si bien en el momento actual los envíos remitidos pertenecen a un grupo de seis que serán instaladas por Maquinista Terrestre y Marítima S.A. de Barcelona, corriendo el suministro de las cinco restantes a cargo de una casa comercial madrileña. Ya está procediéndose al tendido de los carriles sobre los que en su día circularán las grúas.

Por otra parte, en la Comisaría de Policía presentó una denuncia Juan Sánchez Goenaga de Travesía de Faro, 9, bajo, al cual le sustrajeron una pluma estilográfica valorada en 675 pesetas. El hecho sucedió cuando el interesado viajaba en el trolebús de San Amaro.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Fin del conflicto de los artilleros: se entrega el cuartel de San Amaro

Con el fin del conflicto de los artilleros, se llevó a cabo la entrega del cuartel de San Amaro, donde se halla alojado el tercer regimiento de Artillería de Montaña. Para efectuar dicho acto fue designado por Capitanía General el comandante del Estado Mayor, don Antonio Alonso García, el que sin ninguna fuerza, absolutamente solo, se personó en el cuartel de San Amaro, en donde le esperaban el coronel y demás jefes y oficiales del tercero de Montaña, y después de cambiar saludos respetuosos, se procedió por el primer jefe del Regimiento a hacer la entrega del cuartel al mencionado comandante de Estado Mayor, sin resistencia, ni incidente alguno. Hecha la entrega, los señores jefes y oficiales del tercero de Montaña, pertenecientes a la escala activa, abandonaron el cuartel.