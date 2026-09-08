Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | A Coruña inaugura su primer punto limpio

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/09/2026 04:00
*** Local Caption *** 8 SEPTIEMBRE 2001 PORTADAINAUGURACION DEL PRIMER PUNTO LIMPIO DE LA CIUDAD UBICADO EN LOS ROSALESEN LA IMAGEN EL ALCALDE DE A CORUÃA FRANCISCO VAZQUEZ A SU LLEGADA A LAS INSTALACIONES DEL PUNTO LIMPIO EN LOS ROSALES
El alcalde Francisco Vázquez en la inauguración del primer punto limpio de la ciudad
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Hace 25 años se inauguraba en el barrio de Los Rosales el primer punto limpio de la ciudad, mientras que una mujer era arrollada por un quad en Eirís. En 1976, hace 50 años, se hacía público que un error en las cartas de navegación podía haber provocado el accidente del ‘Urquiola’. En 1951, hace 75 años, llegaban nuevas grúas al puerto coruñés, y en 1926, hace 100, en medio del conflicto de artilleros, se llevaba a cabo la entrega del cuartel de San Amaro.

2001
Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 2001
Archivo el Ideal Gallego 

Inauguración del primer punto limpio y atropello de una mujer por un quad

La inauguración del primer punto limpio, ubicado en Los Rosales, supone un paso más en la apuesta municipal por convertir la ciudad en un referente ecológico. Francisco Vázquez manifestó, tras cortar la cinta, que A Coruña supera con creces las exigencias de la Unión Europea en materia de reciclaje y de medio ambiente. 

Por otra parte, una mujer de 70 años que paseaba tranquilamente en compañía de su esposo sufrió lesiones graves tras ser arrollada por un quad en Pedralonga de Eirís. La pareja iba por la acera y dos jóvenes, sentados en sendos quads, se cruzaron en su camino a escasos metros de la Fábrica de Armas. Uno de los pilotos perdió el control, tropezó con un vehículo aparcado, se subió a la acera y arrolló a la mujer.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Un error en las cartas de navegación pudo provocar el accidente del “Urquiola”

Un error en las cartas de navegación que señalaban un calado de 30 metros donde sólo había 11,2 puede haber sido la causa de la catástrofe provocada por la explosión del petrolero “Urquiola” a la entrada del puerto de La Coruña. 

Por otra parte, celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente adoptándose, entre otros, el acuerdo de adherirse a la petición formulada por los trabajadores del Sanatorio de Oza dirigida a mantener el actual destino de este Centro Sanitario y evitar su clausura o cambio de actividad, a cuyo fin se proseguirá las gestiones que la Alcaldía ha venido efectuando ante el Ministerio de la Gobernación y demás organismos competentes.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Llegan nuevas grúas al puerto y un hombre denuncia el robo de su pluma

Con destino a la instalación de las grúas eléctricas de nuestro puerto está llegando material a los muelles coruñeses. Son once las grúas que prestarán servicio, si bien en el momento actual los envíos remitidos pertenecen a un grupo de seis que serán instaladas por Maquinista Terrestre y Marítima S.A. de Barcelona, corriendo el suministro de las cinco restantes a cargo de una casa comercial madrileña. Ya está procediéndose al tendido de los carriles sobre los que en su día circularán las grúas. 

Por otra parte, en la Comisaría de Policía presentó una denuncia Juan Sánchez Goenaga de Travesía de Faro, 9, bajo, al cual le sustrajeron una pluma estilográfica valorada en 675 pesetas. El hecho sucedió cuando el interesado viajaba en el trolebús de San Amaro.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 8 de septiembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Fin del conflicto de los artilleros: se entrega el cuartel de San Amaro

Con el fin del conflicto de los artilleros, se llevó a cabo la entrega del cuartel de San Amaro, donde se halla alojado el tercer regimiento de Artillería de Montaña. Para efectuar dicho acto fue designado por Capitanía General el comandante del Estado Mayor, don Antonio Alonso García, el que sin ninguna fuerza, absolutamente solo, se personó en el cuartel de San Amaro, en donde le esperaban el coronel y demás jefes y oficiales del tercero de Montaña, y después de cambiar saludos respetuosos, se procedió por el primer jefe del Regimiento a hacer la entrega del cuartel al mencionado comandante de Estado Mayor, sin resistencia, ni incidente alguno. Hecha la entrega, los señores jefes y oficiales del tercero de Montaña, pertenecientes a la escala activa, abandonaron el cuartel.

Matrimonio británico que declaró sobre el velero misterioso

Hace 25 años | El misterio del velero fantasma de A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Toné Añón, con el primer volumen de ‘Las aventuras de Tin & Tros’

La experiencia de una vida dedicada al tenis volcada al papel para que los niños tengan un ejemplo
Óscar Ulla
Obras en el mercado de Santa Lucía

La rehabilitación del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, pisa el acelerador
Lara Fernández
Marcos Dopico, uno de los organizadores, con el cartel de la celebración, el día 26 en El Matadero | Patricia G. Fraga

Ellos, que nacieron con el Ford Fiesta, van a montar una (fiesta) memorable en Betanzos: los 50 de los del 76
Lucía Tenreiro
Una usuaria trabaja en uno de los huertos urbanos de San Pedro de VismaHuertos urbanos de San Pedro de Visma

Los huertos urbanos sin explotar de A Coruña volverán a salir a concurso
Jorge Riveiro