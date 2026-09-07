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A Coruña

Xacarandaina, subcampioa do mundo no certame de folclore de Brasil

A entidade comezou en agosto a súa primeira viaxe ao outro lado do Atlántico

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 14:35
Los miembros de Xacarandaina, en Brasil
Los miembros de Xacarandaina, en Brasil
Cedida
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"O importante non é a competición", aseguraba o director de Xacarandaina, Quiqué Peón, nos días previos á histórica viaxe da entidade cultural a América, a primeira da traxectoria da agrupación. Acudían ao Brasil, ao campionato mundial Fidaf 2026 onde lograron un novo recoñecemento internacional que sumar aos acadados no pasado en Hungría e na Bretaña

Unha actuación dun dos concursos de bailes de Xacarandaina

Xacarandaina emprende a súa primeira viaxe a América: “Xa ían sendo horas”

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O grupo coruñés acadou o segundo premio desta competencia internacional, que se celebrou no marco da 22 edición do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que tivo lugar no estado brasileiro de Rio Grande do Sul. Na final competía coa formación Sofía 6, de Bulgaria, no que acabou sendo a deliberación máis axustada dos máis de 20 anos de historia deste certame.

O xurado valorou aspectos como a técnica, a interpretación artística, a música, o vestiario, a identidade das propostas coreográficas e a impresión xeral que ocasionaron. Xacarandaina afrontaba esta competencia con países como Macedonia ou Paraguai mostrando no escenario o traballo de investigación e recuperación etnográfica feito polo grupo durante o seu case medio século de vida.

Precisamente, antes da viaxe, Peón xa deixaba claro que sería complicado valorar cada unha das propostas, porque poñer notas aos folclores dun país non é unha tarefa doada. Sen embargo, tiña claro que a súa pretensión de cara á competición non era outra que, a través dos bailes, música e vestiarios tradicionais dos últimos século, o obxectivo era "tender pontes" cun pobo, o brasileiro, que "son como irmáns". "O folclore dalí é moi curioso, ten algunha similitude con nós, vai ser moi curioso para a xente dalá vernos e escoitarnos, moi curioso", aseguraba Peón antes de emprender a viaxe ao sur do Brasil.

En su última jornada, la Romería de Santa Margarita presenta el concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña desde la Explanada Casa de las Ciencias, así como las actuaciones de Pansenfron, Son Galaico, Dervish, Herbamora y Mondra

La Romería de Santa Margarita, en imágenes

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