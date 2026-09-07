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A Coruña

Un turismo alcanza por detrás a una grúa en San Cristóbal y deja heridos leves

El accidente se produjo a las 09:00 horas de este lunes en dirección a Matogrande y movilizó a Policía Local, Protección Civil, 061 y Bomberos de A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 10:01
Accidente en San Cristóbal 2
Policía Local y 061 acudieron al lugar del accidente
Cedida
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Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este lunes en San Cristóbal, en dirección a Matogrande, se ha saldado con varios heridos de carácter leve.

El siniestro tuvo lugar a las 09:03 horas, cuando un turismo alcanzó por detrás a una grúa que circulaba por la zona. El impacto provocó la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el punto del accidente acudieron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, 061 y los Bomberos de A Coruña.

Los afectados fueron atendidos por los servicios sanitarios, sin que, según las primeras informaciones, las lesiones revistieran gravedad.

El accidente provocó además las habituales retenciones y precauciones en la circulación mientras se atendía a los implicados y se retiraban los vehículos afectados.

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