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A Coruña

Últimos días para participar en el concurso artístico del DATAfórum

Redacción El Ideal Gallego
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07/09/2026 20:15
Juzgados de A Coruña
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El plazo para participar en el concurso artístico 'Arte y Justicia en la era de los datos', organizado en el marco del DATAfórum Justicia 2026, entra en sus últimos días. Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo martes 15 de septiembre.

La iniciativa forma parte de la programación del DATAfórum Justicia 2026, que se celebrará en A Coruña los días 21, 22  y 23 de octubre, organizado por el Ministerio de Presidencia, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de A Coruña

A Coruña acogerá el DATAfórum Justicia 2026, el congreso de referencia sobre la digitalización judicial

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El concurso busca incorporar la creación artística al debate alrededor de los grandes retos que afrontan la justicia y la sociedad en un contexto marcado por la digitalización, los datos y la inteligencia artificial. 

Las obras podrán reflexionar, entre otras cuestiones, sobre la evolución de los derechos fundamentales, la memoria y los archivos como instrumentos de verdad, el impacto de la tecnología en las libertades o los desafíos asociados a la digitalización de la sociedad. 

La convocatoria está dirigida a artistas visuales, estudiantes, personas creadoras emergentes y profesionales de cualquier nacionalidad, que podrán concurrir de manera individual o colectiva siempre que sean mayores de 14 años. 

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