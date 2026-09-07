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A Coruña

Ricardo Cao: “Imos tratar de convencer á Xunta de que é preciso ter máis financiamento”

El rector de la UDC recordó que el Plan de Financiación actual termina este año y que hay que negociar otro antes de primavera

Dani Sánchez
Dani Sánchez
07/09/2026 11:54
Cientos de jóvenes comienzan hoy las clases en la universidad
El rector, Ricardo Cao, durante la presentación del curso universitario
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La Universidad de A Coruña afronta este curso 2026-27 con nuevos retos. Sobre todo, desde el punto de vista financiero. Y es que, después de conocer que la entidad educativa acumula un remanente negativo de 19 millones de euros, el equipo de Gobierno liderado por Ricardo Cao ya trabaja en la negociación con la administración autonómica para acordar uk “marco estable, cunha inversión suficiente que permita planificar o futuro con garantías. Imos tratar de convencer á Xunta de que é preciso ter máis financiamento”, apuntó el rector en un acto celebrado esta mañana con motivo del inicio del nuevo curso universitario.

Inicio del curso universitario

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Tal y como recordó Ricardo Cao, el Plan de Financiación actual termina este año, por lo que el objetivo es negociar un nuevo acuerdo antes de la primavera de 2027. Todo ello en un contexto en el que la Xunta, con el fin de reforzar el control, obligará a las universidades a realizar auditorías externas obligatorias y anuales de sus cuentas. Una propuesta que, aunque el propio Cao aseguró no conocer “en detalle”, sí aclaró que los consellos sociales ya tienen encomendado el papel de mostrar los presupuestos y las liquidaciones. “Esa competencia xa está atribuida desde hai moito tempo”.

Diferencias de inversión

Aunque la Universidad de A Coruña se muestra muy orgullosa del talento investigador y la captación de fondos obtenidos, Cao matizó que “non vale de nada”, ya que ese dinero no se puede destinar al pago de nóminas o mantenimiento de edificios y que, para ello, se necesita una mayor financiación estructural. En concreto, el rector comentó que este año destinaron 2,7 millones de euros para la remodelación de la modernización y el mantenimiento de algunas infraestructuras de la UDC.

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Las imágenes del inicio del curso universitario en A Coruña

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En este sentido, se prevé que paga los últimos meses de este año se concluya las renovación de la cubierta de la Xoana Capdevielle, la remodelación del Pabellón de Colonias del campus de Oza y la reforma de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas. En este sentido, el plan de la UDC para estos próximos años se basará en “non priorizar facer edificios novos e ma ter o que temos”. Aunque, “non hai que pechar os ollos como se os edificios non evelleceran”.

Además, también incidió en que sigue tratándose de dar salida a la antigua Politécnica de Serantes, en Ferrol, que la UDC ya redujo de 7,5 millones a menos de cinco su valor al no haber ningún pretendiente.

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