Os Mallos tiene el comercio más digital: una formación para que ningún negocio se quede atrás

Comerciantes y hosteleros de Distrito Mallos Quintana

El Centro Comercial Abierto Distrito Mallos da un paso adelante en la transformación del tejido comercial con el lanzamiento de su nuevo programa de formación continua.

Esta iniciativa nace con el objetivo de dotar a los comercios de herramientas útiles y de sencilla aplicación para afrontar las actuales exigencias del mercado y el cambio en los hábitos de consumo. La entidad comercial del barrio apuesta por un calendario formativo a largo plazo que ayude a los negocios locales a actualizarse sin complicaciones.

El programa está abierto a todo el comercio coruñés, por lo que no es necesario ser socio de Distrito Mallos. El pistoletazo de salida tendrá lugar este jueves en la calle Noia 58, en las instalaciones de la Agencia Sentidiño. En el bloque de este año la formación se centrará en el diseño y estrategia digital básica, con talleres prácticos de Canva, diseño ‘offset’ y gestión eficaz de redes sociales.

El próximo año se dará el salto a los nuevos formatos de video, un canal “imprescindible” para conectar con las nuevas generaciones de consumidores y mejorar la visibilidad del comercio de proximidad. Las plazas son limitadas y todo aquel que quiera participar puede informarse en distritomallos@gmail.com. La formación está cofinanciada por Comercio Galego y Xunta de Galicia.