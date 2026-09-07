Los empresarios ‘todoterreno’ que enseñan una A Coruña nueva al volante

Mariñas y Amor, con sus todoterrenos aparcados frente a la facultad de Filoloxía Quintana

No hace falta salir de A Coruña para vivir aventuras con las que Indiana Jones o Lara Croft soñarían. Y es que dos intrépidos empresarios como Carlos Mariñas y Tonecho Amor (quien hasta hace un año regentaba la histórica Joyería Amor) llevan muchos años gestionando, a través de Greloland, una variada y curiosa oferta de rutas turísticas por la comarca de A Coruña y toda Galicia. Con un elemento sorprendente: llevan a los clientes a bordo de sus todoterrenos por caminos, pistas de tierra o antiguas vías ferroviarias por las que apenas otros vehículos, y por tanto pocas personas, transitan jamás.

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Ambos llevan desde 2005 compaginando su pasión por el 4x4 con el trabajo, al enseñar a sus clientes rutas que les llevan por toda Galicia. De los caminos que recorren el monte del campus de Elviña hasta A Zapateira en A Coruña a las inmediaciones de Santiago o Ferrol, pasando por el cañón del Sil o la Costa da Morte.

Aficionados del todoterreno (Amor llegó a participar hasta en cinco ocasiones en el París-Dakar), se lanzaron porque vieron que había un nicho de negocio. “Yo empecé con un socio mecánico que ya está jubilado, Emilio Trujillo, con una empresa que estaba más enfocada en los cursos de conducción fuera de asfalto. Pero para subsistir pensamos en hacer las rutas porque no siempre se ofertan esa clase de cursos”, explica Mariñas.

Con los años fueron concediendo más peso al turismo sobre ruedas y Tonecho tuvo la idea de cambiar definitivamente la marca. “Nos pusimos el nombre de Greloland en 2019. Nosotros vamos siempre como conductores especialistas, son rutas de aventura y todoterreno en que la naturaleza y el paisaje son muy importantes”, asegura.

“La gente nos contacta y nos pregunta por nuestras excursiones. De pronto te llama un club de todoterreno de cualquier parte de España o Portugal para organizar una excursión, y nosotros vamos para dar guía y asistencia técnica. Se piden los permisos pertinentes, que no se puede hacer esto así a la brava, y allá que nos vamos”, explica Amor. “No es que sea el negocio del siglo, pero entre que haces lo que te gusta, enseñas tu tierra a los de fuera y disfrutas, pues oye, bienvenido sea”, bromea.

Si bien el núcleo del negocio son esos cursos de conducción especializada (además de actividades como desbroces o limpiezas de montes en colaboración con los ayuntamientos), las rutas ayudan. El único problema es el mantenimiento de los vehículos. “Las facturas son muy caras. Por eso no alquilamos nuestros coches. La gente no respeta tanto los coches que alquila, y con un turismo, mientras no choques, no pasa nada. En el monte, si no sabes, el coche, aunque sea todoterreno, se desgasta un montón”, lamenta Mariñas.

De las joyas al motor

El caso de Tonecho es particular. “Yo tenía la joyería, que era un negocio familiar en el que tuve la suerte de poder disfrutar de tiempos libres, porque me cubría el resto de la familia. Pude dedicarme mucho a esto del todoterreno”, recuerda. Aunque aún no dejó del todo el mundillo, ya que el año pasado también abrió, en la plaza del Humor, la tienda Milyuna, un local en el que vende “los restos de más de 150 años de joyería y demás antigüedades”: “Te puedes encontrar desde chapas del París-Dakar a mi colección de cómics de ‘Star Trek’ o un sofá del siglo XIX”.

La sabiduría al volante ayuda en el trabajo con Greloland: a los clientes les comentan información sobre la naturaleza o las ciudades que visitan, cuando no directamente sobre su historia. En muchos casos, lo hacen en eventos como cumpleaños, comuniones o despedidas de soltero. “La mayoría de personas disfrutan un montón porque no son rutas peligrosas pero sí muy divertidas”, alude.

El perfil de clientes es “muy variado”: “Normalmente suelen ser parejas o grupos de amigos a los que les apetece probar algo diferente. Pero de pronto te encuentras grupos de una familia entera, de la abuela mayor a los nietos, que quieren probar”. Galicia y la belleza de sus parajes hacen el resto: “Que puedas llevar a alguien por tramos del río Sil por donde no va nadie, o por zonas de monte cerca de las playas, vende”.

“La gente aún está descubriendo esto, algo que hasta ahora estaba restringido a los más aventureros. Nunca se va a masificar, pero te puedo asegurar que la gente que viene, cuando se baja del coche, acaba encantada”, celebra Amor. “Ver cómo lo reciben los turistas o la propia gente de A Coruña que no conoce mucho lo de aquí es genial”, sentencia.