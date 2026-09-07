Los bomberos retiran un nido de avispas velutinas de la plaza de España 

Los bomberos reitran un nido de velutinas en plaza de España Cedida

A las 21.53 horas de este lunes los bomberos de A Coruña recibieron una llamada por la presencia de un nido de avispas velutinas en la plaza de España.

Los efectivos se trasladaron hacia la zona y procedieron a retirar el nido de avispa asiática que se encuentra en uno de los árboles de la plaza.

La semana pasada, uno de los árboles de la plaza cayó durante el servicio de cenas de la Pulpeira de Melide ocasionándole una herida en el cuello a un cliente.

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La alcaldesa Inés Rey dijo al respecto que cualquier árbol que presentara un riesgo de caída, debía ser talado.