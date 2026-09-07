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A Coruña

Los bomberos retiran un nido de avispas velutinas de la plaza de España 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 23:05
velutinas en Plaza España
Los bomberos reitran un nido de velutinas en plaza de España
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A las 21.53 horas de este lunes los bomberos de A Coruña recibieron una llamada por la presencia de un nido de avispas velutinas en la plaza de España. 

Velutinas Plaza España

Los efectivos se trasladaron hacia la zona y procedieron a retirar el nido de avispa asiática que se encuentra en uno de los árboles de la plaza. 

La semana pasada, uno de los árboles de la plaza cayó durante el servicio de cenas de la Pulpeira de Melide ocasionándole una herida en el cuello a un cliente. 

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Pánico en la Pulpeira de Melide: un árbol cae durante el servicio de cenas y golpea el cuello de un cliente

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La alcaldesa Inés Rey dijo al respecto que cualquier árbol que presentara un riesgo de caída, debía ser talado. 

Tala de un árbol

Inés Rey: "Ante la tesitura de dejar un árbol con un mínimo riesgo de caída o talarlo, lo voy a talar"

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