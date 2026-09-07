Visma, el barrio que está a punto de nacer en A Coruña, estrena su primer acceso

Acceso al Colegio San Pedro de Visma Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este lunes San Pedro de Visma, donde se construye el gran polígono residencial con 3.600 viviendas, de las que mil serán de protección oficial. Los trabajos de reurbanización avanzan a buen ritmo, con un porcentaje de ejecución del 74%, según la regidora, quien prevé que estén acabados a finales de este año.

Rey aprovechó la visita para supervisar las obras y anunciar que esté miércoles, coincidiendo con el inicio del curso escolar, se abrirá el acceso remodelado del Colegio San Pedro de Visma. En paralelo, también tendrá lugar la reapertura del tramo en obras de la Tercera Ronda. "El nuevo vial mejorará el acceso al centro educativo, con mayor seguridad para los niños y niñas, conectándolo con el resto del entorno", señaló.

Tras este primer tramo, a la altura de la avenida de Peruleiro, se habilitará el segundo, en este caso con dos carriles, acera de dos metros de ancho y zona de aparcamiento con ochenta plazas entre el Ágora y Os Mariñeiros. "Un tema que sé que preocupa", dijo la regidora, es el estacionamiento. Por ello recordó que San Pedro de Visma tendrá 1.800 plazas en superficie y 300 en aparcamiento municipal, por lo que el total será de 2.100 nuevas plazas. Todo ello teniendo en cuenta que los nuevos edificios contarán con garaje.

La Tercera Ronda, donde se está pavimentando y construyendo nuevas aceras, aparcamiento y carril bici, abrirá el miércoles el paso desde la rotonda del Pavo Real con un carril habilitado en cada sentido. "Continuaremos con el trabajo de las medianas", añadió la regidora.

De esta forma, el barrio que está a punto de nacer se prepara para recibir a familias que comiencen una nueva vida en Visma. En la actualidad se están edificando 300 viviendas libres y pronto comenzará la de las mil viviendas de protección pública.