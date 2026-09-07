Las fiestas de Oza llenarán el parque de música y ambiente vecinal del 11 al 13 de septiembre

Ambiente en las fiestas de Oza de 2025 Carlota Blanco

El barrio de Oza se prepara para vivir tres días de celebración con motivo de sus fiestas vecinales. El parque de Oza acogerá desde este viernes 11 y hasta el domingo 13 de septiembre una programación marcada por la música, la cultura y las ganas de recuperar el espíritu de las fiestas populares como espacio de encuentro para toda la vecindad.

Las celebraciones arrancarán el viernes 11 de septiembre con una noche protagonizada por Vedik Roots y Delirium Soundsystem, que serán los encargados de inaugurar el programa y poner ritmo a la primera jornada.

La música tendrá un protagonisto especial el sábado 12, en una jornada que se prolongará desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas. El reggae, el club y la cultura soundsystem serán los grandes protagonistas de la noche, con las actuaciones de Bass Dealer Soundsystem, Rebel Soundkilla, Trasnos y TN Dub Sistema de Son.

Tras la programación nocturna del sábado, las fiestas se despedirán el domingo 13 de septiembre con una jornada de carácter más familiar. Entre las 13.30 y las 17.00 horas, el Parque de Oza acogerá las actuaciones de Los Alcántara y El Jaleo de Lia, en una propuesta pensada para disfrutar de la música en compañía y cerrar las celebraciones en un ambiente festivo.

Más allá de la programación musical, las fiestas de Oza pretenden convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía y reivindicar el valor de las celebraciones populares como espacios de convivencia.

Con propuestas musicales diferentes y una programación pensada para públicos diversos, Oza afronta así un fin de semana de celebración que tendrá como escenario principal uno de los espacios verdes del barrio.