La Universidad de A Coruña da la bienvenida a uno de sus cursos “máis ilusionantes” con 13.700 estudiantes

Más de 13.700 estudiantes abarrotan desde la mañana de este lunes, 7 de septiembre, los campus de la Universidad de A Coruña. El curso 2026-27, que según el propio rector, Ricardo Cao, promete ser uno de los más “ilusionantes”, además, da la bienvenida a 3.500 nuevos universitarios -2.800 en A Coruña y 700 en Ferrol-, que afrontan una nueva etapa educativa tan ambiciosa como exigente. Muchos de ellos, de la generación 2008, regresan a aquellas facultades en las que hace tres meses realizaban el examen que definía su futuro académico y, en la mayoría de los casos, también laboral.

Según explicó esta mañana Cao en un encuentro por el inicio del curso universitario, en total, el 79% de las titulaciones que de la entidad educativa coruñesa están cerradas por tener todas las plazas cubiertas. O lo que es lo mismos en 33 de los 42 grados ofertados presentan una ocupación del 100% o superior. Las carreras de la rama científica, como las ingenierías Industrial, Naval o de Obras Públicas, fueron las que experimentaron un mayor incremento de alumnos, “o que confirma o crecente interés da sociedade”.

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También en el ámbito de Ciencias de la Salud, con todos sus grados cerrados con el 100% de ocupación. En lo que respecta a los estudios de máster, aunque todavía no se cerró el proceso de matriculación, más del 70% de los títulos registraron el 100% de ocupación.

Descentralización de Medicina

Uno de los aspectos más novedosos durante este curso 2026-27 es que, desde el próximo mes de enero, la UDC acogerá a un centenar de alumnos de 5º de Medicina, además de otros cien que cada realizan las prácticas de sexto en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Según el acuerdo firmado entre las tres universidades públicas gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade, este curso se comenzará con la docencia clínica práctica de quinto; el próximo año, la teoría y la práctica de cuarto, y a partir de septiembre de 2028, la teoría de quinto, con el fin de tener el segundo ciclo del grado médico descentralizado por completo en 2029.

Tal y como apuntó el rector, la mayoría de los alumnos llegarán a A Coruña a principios de 2027 y, salvo algún caso puntual en el que tengan que acudir a la facultad de Ciencias de la Salud, realizarán la parte práctica de quinto en el Chuac. No obstante, para esta tarde está prevista una nueva reunión de la comisión de seguimiento con el fin de constituir las unidades docentes y la planificación a futuro del grado tanto en A Coruña como en Vigo.