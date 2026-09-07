La Sinfónica de Galicia se pasa a la música disco

La Sinfónica de Galicia, durante su último concierto, el pasado agosto en la plaza de María Pita German Barreiros

Además de sus conciertos de abono, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) contará este año con alguna noche especial, como la que se vivirá el 26 de noviembre en el Palacio de la Ópera (20.00 horas), cuando se pasen a la música de discoteca.

Será con el espectáculo ‘Night Fever’, cuando la orquesta interprete temas disco icónicos bajo la dirección de Isabel Rubio y con la compañía de los coros profesional y joven, de El Acorde Secreto y de Daniel Artés, Miguel Thomas Marfany y Miguel Lamas.

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El repertorio para esta ocasión especial estará compuesto por los Jackson 5 ('Canyou feel it'), Earth Wind and Fire ('September'), Boney M ('Rasputin'), Bee Gees ('How deep is your love', 'Stayin' Alive' y 'Tragedy'), Quincy Jones ('Soul bossa nova'), Steve Wonder ('Isn't she lovely'), Blondie ('Heart of glass'), Gloria Gaynor ('I will survive'), Abba ('Dancing queen'), Kool & The Gang ('Celebration') y Frankie Valli ('Can't take my eyes off you').

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma online Ataquilla.com.