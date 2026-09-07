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A Coruña

La Sinfónica de Galicia se pasa a la música disco

Dispondrá en noviembre el espectáculo 'Night fever' en el Palacio de la Ópera

Óscar Ulla
Óscar Ulla
07/09/2026 16:00
Roberto González Monjas dirige la OSG en María Pita
La Sinfónica de Galicia, durante su último concierto, el pasado agosto en la plaza de María Pita
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Además de sus conciertos de abono, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) contará este año con alguna noche especial, como la que se vivirá el 26 de noviembre en el Palacio de la Ópera (20.00 horas), cuando se pasen a la música de discoteca.

Será con el espectáculo ‘Night Fever’, cuando la orquesta interprete temas disco icónicos bajo la dirección de Isabel Rubio y con la compañía de los coros profesional y joven, de El Acorde Secreto y de Daniel Artés, Miguel Thomas Marfany y Miguel Lamas.

González-Monjas, en su oficina

Roberto González-Monjas | “El concierto en María Pita es parte del ADN de la Sinfónica”

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El repertorio para esta ocasión especial estará compuesto por los Jackson 5 ('Canyou feel it'), Earth Wind and Fire ('September'), Boney M ('Rasputin'), Bee Gees ('How deep is your love', 'Stayin' Alive' y 'Tragedy'), Quincy Jones ('Soul bossa nova'), Steve Wonder ('Isn't she lovely'), Blondie ('Heart of glass'), Gloria Gaynor ('I will survive'), Abba ('Dancing queen'), Kool & The Gang ('Celebration') y Frankie Valli ('Can't take my eyes off you').

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma online Ataquilla.com.

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