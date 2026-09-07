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A Coruña

La lluvia vuelve a A Coruña tras un fin de semana de altas temperaturas

Este lunes volverán las nubes y la lluvia, aunque esta última de forma puntual durante la mañana

Dani Sánchez
Dani Sánchez
07/09/2026 00:58
Las playas y parques son de los espacios que más disfrutan los coruñeses cuando hace sol. Al comenzar septiembre, Adorrmideras, San Amaro y Riazor se llenaron del goce propio de las últimas semanas del verano.
Las playas y parques son de los espacios que más disfrutan los coruñeses cuando hace sol
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A Coruña volvió en septiembre a los 30 grados. En concreto, la estación del Observatorio de la Aemet contabilizó pasadas las 17.20 horas del pasado sábado su valor máximo: 31,1, una temperatura que provocó que gran parte de los coruñeses aprovechasen el primer fin de semana de septiembre para bajar a los principales arenales de la ciudad. 

Desde mayo, tan solo en agosto no se alcanzaron temperaturas por encima de los 30 grados. En total, el mercurio subió hasta en siete ocasiones por encima de la treintena. La primera jornada por encima de 30 fue el 27 de mayo, con 32 grados. El 12 de junio, la estación registró 31,1 grados y, al día siguiente, llegó a los 35,9. Ya con el verano empezado, A Coruña vivió varios días más con temperaturas atípicas, aunque sin llegar a los 30. 

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Recorrido en fotos por el caluroso septiembre coruñés

La jornada de este 5 de septiembre resultó ser más parecida al verano que al otoño al que se encamina A CoruñaVer más imágenes

En julio, una nueva ola de calor sorprendió a los herculinos con otras dos jornadas por encima de 30. Concretamente el día 4, con 31 grados, y el 5, con 33,9. El 28 de este mismo mes se alcanzaba la sexta jornada tórrida, algo que nunca antes se había reflejado en los libros de datos de la Aemet. 

Después de varios meses secos, en agosto, además, se superaron los litros que suelen caer de media en este mes. Tan solo en los cinco días lluviosos de finales de mes, se superaron los 47 litros por metro cuadrado, por los 35 que se suelen registrar en esta época del año. 

Si bien septiembre empezó igual de seco y caluroso que terminó agosto, hoy volverán las nubes y la lluvia, aunque esta última de forma puntual durante la mañana. Para mañana, sin embargo, se prevé la llegada de un frente activo que podría dejar acumulaciones de entre 10 y 20 litros por metro cuadrado. Las temperaturas seguirán la misma tendencia que estos días, con mínimas de 17 y máximas de 24 grados. 

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