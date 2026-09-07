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A Coruña

La Filmoteca de Galicia abre el curso con 'Resurrection' de Bi Gan y ciclos de Vittorio de Sica, Viola Stephan y Kleber Mendonça Filho 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 16:47
Jaime Pena, director de la Filmoteca de GaliciaJaime Pena, director Filmoteca de Galicia
Jaime Pena, director de la Filmoteca de Galicia
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La Filmoteca de Galicia retoma mañana, martes 8, su programación en la sala José Sellier de A Coruña con la proyección de 'Resurrection', la última película del cineasta chino Bi Gan, un homenaje al propio cine a través de un espectáculo visual que compitió en el Festival de Cannes de 2025 y que alcanzó una destacada respuesta en las salas españolas. La película tendrá un segundo pase el viernes 11 dentro de la sección Fuera de serie. 

La cartelera de septiembre de la cinemateca de la Xunta se articula alrededor de tres ciclos dedicados a otros tantos autores. El apartado clásico se centra en Vittorio De Sica a través de siete películas, entre las que figuran 'El limpiabotas', 'Ladrón de bicicletas', 'Milagro en Milán', 'Umberto D.' o 'De los mujeres'. 

La programación se completa con dos retrospectivas de cineastas contemporáneos: una alrededor de la documentalista alemana Viola Stephan, organizada en colaboración con el festival Play-Doc, y otra sobre el brasileño Kleber Mendonça Filho. Además, Fuera de serie incorpora este mes otros dos títulos de estreno: 'Magallanes' (día 18), del filipino Lav Diaz, coproducida por Albert Serra y protagonizada por Gael García Bernal, y 'April' (día 30), de la realizadora georgiana Dea Kulumbegashvili. En este mismo apartado tendrá lugar una sesión con una selección de cortometrajes de los cineastas de origen cubano Miñuca y Fernando Villaverde y la presentación de la revista digital 'Fantasma Material', especializada en cine latinoamericano (día 10). 

Del neorrealismo a las estrellas

La Filmoteca de Galicia inicia el miércoles el ciclo 'Vittorio De Sica: del neorrealismo a las estrellas', un recorrido por una de las grandes figuras del cine italiano a través de siete títulos realizados entre los años cuarenta y sesenta. La retrospectiva se abre con 'El limpiabotas' (días 9 y 10) y continúa con 'Ladrón de bicicletas' (días 12 y 15), dos de las películas más representativas de su etapa neorrealista

El ciclo avanza con 'Milagro en Milán' (días 16 y 17) y 'Umberto D.' (días 19 y 22), para acercarse posteriormente a un período en el que De Sica se incorpora a producciones de mayor dimensión internacional y trabaja con grandes estrellas. Son los casos de 'De las mujeres' (días 23 y 24), protagonizada por Sophia Loren; el film colectivo 'Boccaccio ’70' (día 25); y 'Matrimonio a la italiana' (días 26 y 29). 

Otros ciclos y secciones

En paralelo al especial dedicado a Vittorio De Sica, la Filmoteca acercará en septiembre la obra de dos autores contemporáneos. En colaboración con Play-Doc, el Festival Internacional de Cine de Tui, programa cuatro trabajos en los que la documentalista alemana Viola Stephan explora los peligros y contradicciones de los mundos poscomunistas: 'El viaje de Petersburgo a Moscú' (día 9), 'Silesi'a (día 16), 'El fin de la guerra' (día 23) y 'La elección de las damas – Escenas del Occidente civilizado' (día 29). 

Por su parte, el ciclo sobre el brasileño Kleber Mendonça Filho comienza con una sesión de sus primeros trabajos en cortometraje (día 15), a la que seguirán el documental 'Crítico' (día 17) y su primer largometraje de ficción, 'Sonidos de barrio' (días 22 y 24). La retrospectiva continuará en octubre con títulos posteriores de su filmografía. 

La programación se completa con la presentación de la revista digital 'Fantasma Material' y una selección de cortometrajes de Miñuca y Fernando Villaverde (día 10), además de 'Magallanes', de Lav Diaz (día 18), y 'April', de Dea Kulumbegashvili (día 30), dentro de Fuera de serie. En Off Galicia, Iago Varela presentará el documental 'Mujeres de la reconversión' (día 11), en una sesión con coloquio y entrada gratuita.

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