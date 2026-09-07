La Asociación contra el Cáncer abre las inscripciones para EnRede

El grupo de una edición pasada de EnRede Archivo El Ideal Gallego

La Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña abrió este lunes las inscripciones para una nueva edición de EnRede, un programa gratuito de actividades dirigido a personas con cáncer y familiares.

Tras superar los 200 participantes en la pasada edición, la iniciativa ofrecerá durante el curso 2026-27 cinco propuestas de ejercicio físico y ocio en la urbe.

Actividad física, natación, frontenis, club de lectura y paseos culturales conforman así la programación de este año.

Las actividades comenzarán en octubre, y para inscribirse es necesario realizar una inscripción previa en la sede de la asociación, a través del correo electrónico acoruna@contraelcancer.es o llamando al teléfono gratuito 900 100 036.