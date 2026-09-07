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A Coruña

La Asociación contra el Cáncer abre las inscripciones para EnRede

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 20:45
El grupo de una edición pasada de EnRede
Archivo El Ideal Gallego 
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La Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña abrió este lunes las inscripciones para una nueva edición de EnRede, un programa gratuito de actividades dirigido a personas con cáncer y familiares. 

Tras superar los 200 participantes en la pasada edición, la iniciativa ofrecerá durante el curso 2026-27 cinco propuestas de ejercicio físico y ocio en la urbe.  

Actividad física, natación, frontenis, club de lectura y paseos culturales conforman así la programación de este año. 

Las actividades comenzarán en octubre, y para inscribirse es necesario realizar una inscripción previa en la sede de la asociación, a través del correo electrónico acoruna@contraelcancer.es o llamando al teléfono gratuito 900 100 036. 

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