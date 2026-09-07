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A Coruña

ITG organiza unas jornadas para la digitalización de las pymes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 20:27
Oficina de ITG
Oficina de ITG
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La Oficina AceleraPyme (OAP) de ITG celebrará entre el 16 de septiembre y el 1 de octubre cuatro jornadas gratuitas dirigidas a pymes, profesionales autónomos y emprendedores interesados en avanzar en sus procesos de transformación digital y mejorar su competitividad. 

Las sesiones abordarán cuestiones clave de especial interés para las empresas gallegas como la gestión documental vinculada a las normas ISO, la inteligencia de negocio, las oportunidades de colaboración con la Administración local y los retos de la ciberseguridad

Todas las jornadas son de inscripción gratuita y serán presenciales en la sede de ITG en A Coruña, salvo la jornada sobre ciberseguridad, que se celebrará online. Toda la información puede consultarse en https://acelerapyme.itg.es/agenda-de-eventos/

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