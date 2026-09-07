Hace 25 años | El misterio del velero fantasma de A Coruña

Matrimonio británico que declaró sobre el velero misterioso Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años A Coruña se veía sorprendida por la llegada de un velero fantasma que quedó a la deriva en la bocana del puerto, mientras que hace 50, en 1976, el aeródromo de Alvedro se preparaba para acoger aviones de mayor tamaño. En 1951, hace 75 años, el ministro de Agricultura inauguraba en Betanzos una gran fábrica dedicada al cultivo y secado del lúpulo, y en 1926, hace cien, fallecía en su vivienda de O Burgo el gran escritor Alejando Pérez Lugín.

Hace 25 años | El misterio del velero fantasma que apareció a la deriva en A Coruña

Un matrimonio de ciudadanos británicos se presentó ante la Guardia Civil para declarar que vio a tres jóvenes a bordo del velero fantasma la víspera de que fuese hallado a la deriva y semihundido en la bocana del puerto. Según los testigos, el barco se encontraba atracado en el muelle deportivo y lucía bandera del Reino Unido. Vieron a dos hombres y dos mujeres con un extraño acento extranjero que no era inglés, dijeron. La Guardia Civil sigue la pista de los misteriosos tripulantes que todavía no han dado señales de vida. El barco sigue en puerto.

Por otra parte, el parque de Santa Margarita dice adiós a los ocho eucaliptos peligrosos debido a su mal estado, que ponían en riesgo viviendas cercanas por la posibilidad de su caída durante los temporales.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Alvedro se prepara para permitir el tráfico de aviones más grandes

En pocos meses el aeropuerto coruñés de Alvedro puede ser acondicionado para permitir el tráfico de los mayores reactores de pasajeros, según se desprende de las opiniones compulsadas por “Logos” en distintas esferas de la vida aeronáutica española.

Mientras, la Asociación de Veciños do Agra do Orzán celebró una asamblea en la que se abordó el problema de la enseñanza en el barrio, teniéndose en cuenta la inmediatez del comienzo del curso.

Además, el Centro Social de Oza fue escenario de una reunión de gitanos, en la que también estuvieron dos de las señoras que les ayudan, y que en estos momentos están haciendo activas gestiones para tratar de solucionar el grave problema laboral que esta minoría racial marginada tiene.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Inaugurada en Betanzos una gran factoría y secadero de lúpulo

Fue inaugurada oficialmente en Betanzos, con asistencia del Ministro de Agricultura y otras personalidades de este departamento, así como autoridades provinciales y locales, la factoría y secadero de lúpulo recientemente construida.

Por otra parte, la esposa de S.E. el Jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco, estuvo en La Coruña, acompañada de su hermana, doña Isabel Polo de Guezala, y de la marquesa de Huétor de Santillán. Recorrieron diversos lugares de la ciudad y visitaron la fábrica de porcelanas del Castro, donde se encontraban también la marquesa de Vallellano y la esposa del señor Rivero de Aguilar, subsecretario de Obras Públicas. Por la tarde, doña Carmen Polo y su acompañantes asistieron a una sesión de cine.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Fallece en su vivienda de O Burgo el gran escritor Alejandro Pérez Lugín

Como se temía, tuvo desgraciadamente para las letras y el periodismo funesto desenlace la dolencia que aquejaba al ilustre escritor Alejandro Pérez Lugín, el celebrado y popular novelista de “La Casa de la Troya” y “Currito de la Cruz”. En su casa del Burgo, y como caballero cristiano, dedicando sus últimos momentos a Dios y recibiendo con edificante fervor los Santos Sacramentos, exhaló su postrero suspiro. Una baja sensible en las filas del periodismo y de la literatura constituye la muerte de Pérez Lugín. Perteneció a la redacción del importante diario católico “El Debate” y era muy fecundo e incansable escritor. Las letras contemporáneas están de duelo y Galicia pierde uno de sus más entusiastas y decididos paladines.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego