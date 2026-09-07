El trabajador en el sector marítimo de A Coruña que aspira a ganar el ‘Goya de la Educación’

El docente coruñés Adrián Manuel Pardo Sayar Javier Corominas

Si el pasado marzo el coruñés Alberto Vázquez ganaba su quinto Goya por la película de animación ‘Decorado’, varios meses después, otro herculino aspira a hacerse con el afamado galardón, pero esta vez, en su versión educativa. Se trata de Adrián Manuel Pardo Sayar (A Coruña, 1983), quien, gracias a su labor como profesor –que compagina con su trabajo en el sector marítimo coruñés–, ha sido por segundo año consecutivo nominado a ‘Mejor Docente de España’ por los Premios Educa Abanca.

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Su historia laboral empezó hace ya 27 años, aunque fue hace poco más de quince cuando ocurrió algo que le cambió la vida: entrar en el mundo de la docencia: “Lo que empezó como algo imprevisto se convirtió rápidamente en una maravillosa andadura y en mi verdadera vocación”, explica. Desde entonces, el profesor coruñés acumula más de 12.000 horas lectivas en aulas dentro del ámbito de la formación no reglada y la integración sociolaboral en la zona de A Coruña. “Mi día a día no se limita solo a dar clase; mi verdadero foco está en las personas que se encuentran desempleadas o en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”, incide Pardo Sayar. Esto le ha llevado a colaborar “codo con codo” con los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo o Cerceda, y con entidades y varias ONG como Accem, SOS Racismo, Fundación ONCE, Faxpg, Asociación Agarimo o la Fundación Laboral de la Construcción, entre otras. Además, hace cinco años fundó su propio centro de orientación laboral: Galiza Formacións.

Reconocimiento del alumnado

Todo ese esfuerzo fue lo que llamó la atención de los Premios Educa Abanca. Aunque realmente, el reconocimiento viene de los alumnos. Y es que, según comenta, “lo más emotivo y especial de estos premios es que la propuesta no la hace ningún tribunal ni una institución, sino los propios alumnos”. Algo que desconocía cuando le llamaron por primera vez: “El año pasado cuando me llamaron les colgué el teléfono porque pensé que me estaban tomando el pelo”, recuerda. “Que las personas a las que has intentado ayudar en el aula tengan ese gesto contigo, se acuerden de ti y promuevan tu candidatura es el mayor reconocimiento posible. Es lo que te impulsa a seguir trabajando cada día con la misma ilusión y con la convicción de que la educación es la herramienta más potente para la inclusión social”, expresa.

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Este año, de las más de 1.500 nominaciones, el coruñés fue seleccionado entre los diez finalistas de su categoría: formación no formal. Los ganadores se anunciarán en la gala anual prevista para enero de 2027, en la que se harán públicas las puntuaciones obtenidas. Si el jurado así lo considera, un nuevo coruñés podría levantar otro ‘Goya’, incluso antes de la próxima gala.