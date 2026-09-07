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A Coruña

El PP exige que el aeropuerto disponga de un sistema que acabe con los desvíos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 20:19
Pasajeros en Alvedro tras los desvíos y cancelaciones por la niebla
Pasajeros en Alvedro tras los desvíos y cancelaciones por la niebla
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El PP registró una moción para el pleno de este jueves, instando a la alcaldesa, Inés Rey, que exija al Gobierno del Estado que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que Alvedro cuente con las condiciones necesarias que garanticen su operatividad en condiciones meteorológicas adversas, como puede ser el disponer del sistema ILS-3

“En estos días hemos presenciado cómo de manera reiterada, y en días consecutivos, varios aviones han tenido que ser desviados a otros aeropuertos ante la imposibilidad de tomar tierra en el de Alvedro por no disponer y usar los medios técnicos que faciliten las operaciones en situaciones meteorológicas adversas”, señalan los populares. 

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En el actual mandato, el PP presentó seis mociones relativas a Alvedro y en “prácticamente todas hemos reiterado la necesidad de reclamar una mejora sustancial en las infraestructuras con el fin de poder ofrecer un servicio óptimo a los usuarios, reduciendo las incidencias y mejorando la experiencia como clientes”. 

Ahora, el PP presentó esta nueva moción para que Alvedro cuente con las condiciones necesarias que garanticen su operatividad en condiciones meteorológicas adversas como puede ser el disponer del sistema ILS-3

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