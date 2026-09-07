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A Coruña

El paddle surf, la moda que domina las playas de A Coruña: “Es un deporte para todo el mundo”

Los dependientes de las escuelas explican qué lo hace diferente del surf

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
07/09/2026 04:15
Dos personas preparan una tabla de paddle surf en San Amaro
Dos personas preparan una tabla de paddle surf en San Amaro
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Un verano atípico, con más calor y menos viento del habitual para estas fechas, ha contribuido al repunte de un deporte, el paddle surf, que cada vez más coruñeses prueban en las playas de la ciudad. Así lo explican los dependientes de algunas de las escuelas de la urbe que ofertan clases de esta actividad, que como ventaja principal, respecto al surf, cuenta con su facilidad: “Es un deporte para todo el mundo”.

Esa es, al menos, la opinión de Marta Navas, dependienta en la tienda de Base Surf Camp, establecimiento cercano a la playa de Orzán. “Este verano lo ha probado un montón de gente porque el mar ha estado muy plano. El paddle surf es un deporte al que le va bien que el mar esté así, que no haya olas, para que sea más cómodo”, explica. “Para el surf normal necesitas algo más de habilidad y es más físico, puede dar más miedo a la gente porque ve las olas grandes o le tiene respeto al mar. El paddle surf, como se sale cuando el mar está tranquilo, no da miedo”, comenta. El fenómeno se ha establecido en todas las playas, aunque su escuela tiene Orzán justo delante: “Suele ser la zona a la que va la gente que nos alquila”.

Condiciones

También cerca de las playas del centro, en la calle Pasadizo do Orzán, está Son do Mar, escuela desde la que trasladan que “el paddle surf se practica desde hace muchísimos años”. “Las condiciones para hacer surf han sido más flojas este verano y por eso parece que ha habido más paddle surf”, opinan. “Nosotros nos dedicamos mucho más al surf, así que no notamos más gente que otros años”, informan. Sí notaron, en cambio, que este verano las condiciones para el surf no fueron tan óptimas, específicamente en el Orzán: “En Bastiagueiro fue como todos los años, se hizo muchísimo más surf”.

“El verano es un periodo muy recreativo y por eso se hacen mucho ambas actividades. Lo que pasa es que el surf requiere unas condiciones específicas, que son casi las contrarias que le vienen bien al paddle”, explican. “Pero no notamos más gente haciendo paddle surf, vaya: lo que notamos es que ha habido menos olas este verano y, por tanto, menos gente haciendo surf de la habitual, las playas han estado muy tranquilas”, insisten.

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Las opiniones de Nacho Vázquez, director de Galisurf, difieren un poco: “Sí que creo que ha habido cierto repunte, que en parte el paddle surf se ha hecho viral en redes y demás, y eso ha ayudado a que crezca”. Aunque matiza: “El servicio del paddle surf triunfa cuando no hay olas ni viento, pero eso en A Coruña no pasa mucho. En la bahía del Orzán siempre hay olas y viento fuerte, con lo que no es una zona tan agradable para el paddle surf. San Amaro, O Parrote u Oza son más adecuadas para ese deporte”, analiza.

“Hay que estar muy pendientes de qué días no habrá ese tiempo con olas, porque entonces puede ser una buena alternativa”, destaca. Con unos precios similares a los del surf, Vázquez cree que es algo más sencillo de practicar: “Si estás en forma y tienes equilibrio, en días en que el mar está como un plato, es más fácil”.

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