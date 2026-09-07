El inicio de curso en el instituto de Zalaeta no está garantizado para este miércoles

El IES Ramón Menéndez Pidal Quintana

Este miércoles, los alumnos de los institutos de toda A Coruña regresarán a sus clases. No obstante, los estudiantes del IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta, a menos de 48 horas del inicio del curso, todavía no tienen asegurada la fecha de su vuelta al cole. Y es que unas obras en el centro, para retirar amianto de sus instalaciones, han provocado que el instituto envíe un comunicado a los padres para informarles de que aún desconocen si será posible que los alumnos tengan clase el miércoles.

El retraso involucraría a los tres niveles educativos que se imparten en el centro: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. El equipo directivo trasladó que, en cuanto dispongan de información sobre el asunto, la compartirán a través de la web del centro. En cualquier caso, comentaron que se procederá a la revisión de las obras y que informarán de forma más concreta.

Por otra parte, al menos los alumnos y padres ya pueden tramitar las gestiones que necesiten en el propio centro (las estaban realizando en el CIFP del Paseo de los Puentes) en el horario de atención al público de la secretaría. Es decir, de 09.00 a 14.00 horas.