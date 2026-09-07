A Coruña es la ciudad gallega donde más se tarda en aparcar

La grúa una furgoneta mal estacionada en Os Mallos Cedida

A medida que la ciudad cambia para volverse más amable para el peatón, surge la pregunta de si eso significa que se está volviendo más hostil para el conductor. Los cambios en las calles, con la reurbanización y eliminación y distribución de las plazas de aparcamiento, invitan a pensar que sí. Sin embargo, empresas privadas que realizan sus propias estadísticas apuntan a que no es así: los coruñeses invierten 21 horas en aparcar al año y esto no ha cambiado en los últimos ejercicios. Lo malo es que este dato pone a A Coruña a la cabeza de las grandes ciudades de Galicia.

Según el ranking que publica Inrix, una empresa tecnológica americana especializada en datos de movilidad en todo el mundo, la situación se ha mantenido estable por lo menos en los dos últimos años, mientras que en otras ciudades ha crecido. Por ejemplo, en Santiago de Compostela solo se pierden 14 horas al año de media en aparcar, pero la situación ha empeorado, aumentando el tiempo necesario un 17% desde 2024. En Lugo solo son 11 horas al año las que invierten en buscar un lugar para estacionar los conductores, pero es un 10% más de tiempo que en 2024. En cambio, en Ferrol, el tiempo a invertir ha caído un 10%, de manera que solo se invierten 10 horas al año en la búsqueda de un espacio libre.

Otro ranking muy conocido, el del navegador Tomtom, confirma que el nivel de congestión apenas ha variado de 2024 a 2025, pero añade otros datos interesantes, como que el tiempo medio para un desplazamiento de diez kilómetros es de veinte minutos en A Coruña, o que la distancia media a la que se mueven los coruñeses en coche es de 7,3 kilómetros.

Monte Alto

Este dato, cuánto tiempo se pierde aparcando, es importante a la hora de planificar infraestructuras. Por ejemplo, para la nueva concesión del aparcamiento del mercado municipal de Monte Alto se realizó un estudio de viabilidad en el que se tuvieron en cuenta numerosas variables, incluida la de cuánto tiempo se tarda en encontrar estacionamiento en ese barrio.

La conclusión del estudio es que la mayoría de los conductores se cansan de dar vueltas por la calles (lo que, en la jerga, se conoce como ‘tráfico de agitación’) y buscan un parking de pago pasados algo más de diez minutos de búsqueda. También señala que si se invierten veinte minutos en encontrar una plaza, la probabilidad de éxito es casi del 100%.

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Quizá por eso, quien consigue un hueco, no lo suelta: el inventario muestra que un importante número de las plazas estudiadas, el 60%, estuvieron ocupadas por el mismo vehículo dentro del horario analizado (08.00 a 18.20 horas). Asimismo, en el rango de tiempo que va desde las 08.00 a las 16.00 horas entre el 83% y el 90% de las plazas, dependiendo de la hora, estuvieron ocupadas por vehículos que estacionaron por períodos de tiempo superiores a las cuatro horas.

El porcentaje de plazas libres en todos los momentos del día estudiados fue muy bajo, entre el 0% y el 2,40%. Y por supuesto, también se detectaron infracciones a la hora de aparcar. Quizá por eso, el número de sanciones del 092 relacionadas con el aparcamiento fue de más de 22.700 en 2025