A RAG conmemora o 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán enxalzando o seu papel pioneiro no xénero negro
Escritores, músicos e investigadores protagonizan unha xornada o 16 de setembro na Fundación Luis Seoane
A Casa Museo Emilia Pardo Bazán celebrará o vindeiro 16 de setembro os 175 anos do nacemento de Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851 - Madrid, 1921) cunha xornada na que se revisitará e reivindicará o seu papel como pioneira do xénero negro en España.
Este encontro celebrarase na Fundación Luis Seoane e partirá, da man do investigador Xaquín Núñez Sabarís, dos contos criminais da escritora para, posteriormente, poñelos en diálogo coa novela negra contemporánea a través dos ollos de tres autores contemporáneos: Pedro Feijoo, Inma López Silva e Ana Viéitez. Todo isto co acompañamento musical do violín de Mario Diz. A xornada xerá de entrada libre até completar aforo, no salón de actos da Fundación, a partir das 18.00 horas.
"No ronsel dunha tradición que tivo algúns dos seus referentes fundamentais nos contos de Edgar Allan Poe e nas narracións de Arthur Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes, o detective por antonomasia, Emilia Pardo Bazán explorou en obras como 'La gota de sangre' e 'Un destripador de antaño' as posibilidades literarias do crime, da sospeita, da investigación e da tensión moral", asegura la académica de número e responsable da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, María López-Sández, que tamén coordina esta xornada de aniversario. Sobre o xénero negro, en particular, afirma: "Permite observar as zonas máis escuras da sociedade, interrogar os conflitos dunha época e explorar as emocións que atravesan a violencia, a culpa, o medo, a sospeita ou a xustiza".