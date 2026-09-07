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A Coruña

A RAG conmemora o 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán enxalzando o seu papel pioneiro no xénero negro

Escritores, músicos e investigadores protagonizan unha xornada o 16 de setembro na Fundación Luis Seoane

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/09/2026 10:59
Emilia Pardo Bazán
Emilia Pardo Bazán
Arquivo Real Acadmia Galega
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A Casa Museo Emilia Pardo Bazán celebrará o vindeiro 16 de setembro os 175 anos do nacemento de Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851 - Madrid, 1921) cunha xornada na que se revisitará e reivindicará o seu papel como pioneira do xénero negro en España. 

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Este encontro celebrarase na Fundación Luis Seoane e partirá, da man do investigador Xaquín Núñez Sabarís, dos contos criminais da escritora para, posteriormente, poñelos en diálogo coa novela negra contemporánea a través dos ollos de tres autores contemporáneos: Pedro Feijoo, Inma López Silva e Ana Viéitez. Todo isto co acompañamento musical do violín de Mario Diz. A xornada xerá de entrada libre até completar aforo, no salón de actos da Fundación, a partir das 18.00 horas.

Cartle de la jornada 'Emilia Pardo Bazán pioneira do xénero negro'
Cartle de la jornada 'Emilia Pardo Bazán pioneira do xénero negro'
Real Academia Galega

"No ronsel dunha tradición que tivo algúns dos seus referentes fundamentais nos contos de Edgar Allan Poe e nas narracións de Arthur Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes, o detective por antonomasia, Emilia Pardo Bazán explorou en obras como 'La gota de sangre' e 'Un destripador de antaño' as posibilidades literarias do crime, da sospeita, da investigación e da tensión moral", asegura la académica de número e responsable da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, María López-Sández, que tamén coordina esta xornada de aniversario. Sobre o xénero negro, en particular, afirma: "Permite observar as zonas máis escuras da sociedade, interrogar os conflitos dunha época e explorar as emocións que atravesan a violencia, a culpa, o medo, a sospeita ou a xustiza".

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