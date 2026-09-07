A Coruña cierra el día 15 una de sus temporadas de baño más tranquilas

Socorristas vigilando la playa del Orzán Patricia G. Fraga

Los coruñeses están disfrutando estos días de los últimos coletazos del verano. Muchos ya se han incorporado a sus puestos de trabajo o de estudio. Otros lo harán a partir de hoy, así que aunque la temporada de baño no concluye oficialmente hasta mediados de mes, para muchos la playa se ha acabado, mientras que algunos afortunados comienzan a disfrutar ahora de sus vacaciones. Para todos ellos, los socorristas continuarán vigilando las playas hasta el día 15, cuando concluya lo que ha sido una de las temporadas de baño más tranquilas de los últimos años. O lo sería si no fuera por O Parrote, que ha sumado muchas incidencias.

En efecto: de momento no se ha registrado ningún suceso fatal en todo el verano. Ni siquiera (como ha ocurrido otros años) un fallo cardíaco en un hombre de avanzada edad que se ha introducido en el agua fría. Más de una vez, los socorristas han conseguido salvar in extremis la vida a octogenarios, sobre todo en Riazor, que es donde normalmente se reúnen. Sin embargo, este año apenas ha ocurrido.

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En cuanto a los rescates, que suponen una de las emergencias más graves, tampoco se ha registrado ninguno. Por lo menos, por ahogamiento, aunque sí se han dado casos en los que nadadores cansados a los que arrastraba la corriente tuvieron que ser traídos de vuelta a la orilla por los socorristas. Hace unos días ocurrió en la playa de Santa Cristina que, aunque está situada en Oleiros, parte de ella queda dentro del término municipal de A Coruña.

Es habitual que alguien intente cruzar a nado la ría, aprovechando la proximidad entre las dos orillas, pero no pueda llegar. Eso ocurrió hace poco, pero los socorristas solventaron la emergencia sin mayores problemas, que también ocurre cuando hay mar de fondo en Riazor-Orzán, obligando a izar la bandera roja de prohibido el baño.

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De hecho, estas dos playas siempre son las que acumulan más incidencias a lo largo de la temporada de baño, aunque solo sea porque están más abiertas y son más grandes. Pero las fuentes consultadas aseguran que es precisamente en ellas en las que han caído más las incidencias, incluso las relacionadas con lesiones o insolaciones, hasta un 50%. Esto es difícil achacarlo a una sola causa.

Normalmente la razón es el mal tiempo, que reduce la asistencia a los arenales, pero este año las temperaturas se han mantenido elevadas y el tiempo en general ha acompañado, en vez de los cielos encapotados que han sido la tónica general en anteriores veranos. Sin embargo, Riazor y Orzán se han mantenido con poco más de 100 incidentes cada una. Otras playas, como San Amaro u Oza, se han mantenido estables con respecto a otros años.

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Una de las razones puede ser la ausencia de medusas que otros años han causado muchas picaduras entre los bañistas y obligado a cerrar las playas. Este verano solo han aparecido uno o dos días, sin grandes bancos, y no ha sido necesario adoptar medidas extraordinarias.

El caso de O Parrote

Todo esto debería reflejarse en un descenso de las estadísticas, pero O Parrote ha generando muchas más incidencias. Tampoco aquí, en las aguas del puerto al abrigo del dique ha habido incidencias graves en el mar, pero sí que se han registrado muchas pequeñas lesiones, ya desde que comenzó la temporada de baño, el 15 de junio, y han continuado hasta la fecha.

La nueva plataforma de baño de O Parrote se abrió al público el 3 de julio aunque se había inaugurado en octubre. En solo quince días se registraron 40 incidencias. La razón es que, durante todo el tiempo que había estado en el agua, la plataforma se había llenado de moluscos, como lapas o mejillones cuyas conchas producen cortes. Sobre todo, al entrar y salir del agua. En un solo día se pueden producir entre cinco y diez casos.

La Autoridad Portuaria aseguró el mes pasado que están introduciendo “mejoras según se van viendo” incidencias y que se analizan “opciones” para evitar la proliferación de estos moluscos y algas que también provocan resbalones. Además, recuerda que no se trata de una piscina, sino de una zona de mar abierta, como cualquier otra, y que es necesario tomar las mismas precauciones. En el lado positivo, en O Parrote no hay que temer la picadura del escarapote.