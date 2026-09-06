Más de 30.000 alumnos volverán a clase en A Coruña este 9 de septiembre
En total, en el área coruñesa están matriculados más de 53.000 estudiantes
La vuelta al cole tiene marcado el calendario del 9 de septiembre en las casas gallegas. Ese día serán casi 300.000 alumnos los que regresen a las aulas en Galicia -sin contar los estudiantes de Formación Profesional, donde todavía no están cerradas las inscripciones- para realizar el curso 2026-2027. En el caso del área coruñesa, serán más de 50.000 los niños que entren en los centros docentes, de los que más de 30.000 lo harán en la ciudad de A Coruña.
Según los datos de la Consellería de Educación, en colegios e institutos de la urbe herculina empezarán las clases 31.170 niños, la mayoría en Primaria (12.426) y ESO (9.894). Además, 4.748 cursarán Infantil, 3.920 estarán en Bachillerato y 182 forman parte de Educación Especial.
El segundo ayuntamiento en número de alumnos es Culleredo, donde empezarán las clases 4.777 personas, seguido por Oleiros, con 4.494 y Arteixo, con 3.766. Algo más lejos se sitúa Cambre, con 2.448 estudiantes matriculados, Betanzos, con 2.273 y Sada, con 1.650.
Por debajo del millar de matriculados se colocan Carral (706), Curtis (571), Miño (542), Bergondo (468), Abegondo (392) y Oza Cesuras (222), mientras que cinco municipios están incluso por debajo del centenar de alumnos: Aranga (57), Vilasantar (55), Coirós (30), Paderne (12) y Vilarmaior (7). En estos tres últimos, de hecho, tan solo cuentan con estudiantes matriculados en la etapa de Infantil.
|la vuelta al cole en a coruña
|AYUNTAMIENTO
|INFANTIL
|PRIMARIA
|ESPECIAL
|ESO
|BACHILLERATO
|TOTAL
|A Coruña
|4.748
|12.426
|182
|9.894
|3.920
|31.170
|Culleredo
|852
|1.979
|0
|1.429
|517
|4.777
|Oleiros
|695
|1.776
|0
|1.67
|556
|4.494
|Arteixo
|620
|1.640
|21
|1.182
|303
|3.766
|Cambre
|386
|992
|0
|772
|298
|2.448
|Betanzos
|261
|786
|1
|791
|434
|2.273
|Sada
|215
|683
|18
|530
|204
|1.650
|Carral
|137
|317
|0
|252
|0
|706
|Curtis
|90
|236
|0
|183
|62
|571
|Miño
|89
|272
|6
|175
|0
|542
|Bergondo
|81
|215
|0
|172
|0
|468
|Abegondo
|82
|180
|0
|130
|0
|392
|Oza Cesuras
|67
|155
|0
|0
|0
|222
|Aranga
|13
|44
|0
|0
|0
|57
|Vilasantar
|20
|35
|0
|0
|0
|55
|Coirós
|30
|0
|0
|0
|0
|30
|Paderne
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|Vilarmaior
|7
|0
|0
|0
|0
|7