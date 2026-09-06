Más de 30.000 alumnos volverán a clase en A Coruña este 9 de septiembre

Alumnos en el primer día de clase del pasado curso en un centro de A Coruña Germán Barreiros

La vuelta al cole tiene marcado el calendario del 9 de septiembre en las casas gallegas. Ese día serán casi 300.000 alumnos los que regresen a las aulas en Galicia -sin contar los estudiantes de Formación Profesional, donde todavía no están cerradas las inscripciones- para realizar el curso 2026-2027. En el caso del área coruñesa, serán más de 50.000 los niños que entren en los centros docentes, de los que más de 30.000 lo harán en la ciudad de A Coruña.

Según los datos de la Consellería de Educación, en colegios e institutos de la urbe herculina empezarán las clases 31.170 niños, la mayoría en Primaria (12.426) y ESO (9.894). Además, 4.748 cursarán Infantil, 3.920 estarán en Bachillerato y 182 forman parte de Educación Especial.

Un total de 298.436 niños volverán a las aulas de Galicia el 9 de septiembre, 5.000 menos que el curso pasado Más información

El segundo ayuntamiento en número de alumnos es Culleredo, donde empezarán las clases 4.777 personas, seguido por Oleiros, con 4.494 y Arteixo, con 3.766. Algo más lejos se sitúa Cambre, con 2.448 estudiantes matriculados, Betanzos, con 2.273 y Sada, con 1.650.

Por debajo del millar de matriculados se colocan Carral (706), Curtis (571), Miño (542), Bergondo (468), Abegondo (392) y Oza Cesuras (222), mientras que cinco municipios están incluso por debajo del centenar de alumnos: Aranga (57), Vilasantar (55), Coirós (30), Paderne (12) y Vilarmaior (7). En estos tres últimos, de hecho, tan solo cuentan con estudiantes matriculados en la etapa de Infantil.