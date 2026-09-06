La pirotecnia de unas fiestas desata un fuego cerca del aeropuerto de Alvedro

Los bomberos combaten el fuego Germán Barreiros

Susto este mediodía en la zona cercana al aeropuerto de Alvedro. La pirotecnia de las fiestas de la parroquia de Monte Costa en Culleredo, justo al lado del aeropuerto, provocó un incendio forestal que los bomberos forestales de la Xunta ya están combatiendo en la zona. Según comentan algunos de los vecinos presentes, hubo que desalojar alguna vivienda cercana, aunque están fuera de peligro.

La misma parroquia, explican, había sufrido un incendio similar el año pasado.