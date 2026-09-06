La lluvia ‘gana’ al eclipse y hace caer la ocupación hotelera de A Coruña en agosto

A Coruña se llenó de turistas por el eclipse, los cruceros, el Teresa Herrera y las fiestas Quintana

El mes de agosto se preveía histórico para el sector hotelero de A Coruña. En parte lo fue, y es que el día señalado en todos los calendarios, el 12 de agosto, llenó los alojamientos de la ciudad por el eclipse de Sol. Esto, sumado a las fiestas y los conciertos, además de ser temporada alta de por sí, aportó un optimismo al sector con más antelación de lo habitual. No obstante, una vez terminadas las Fiestas de María Pita, sendas borrascas aguaron lo que quedaba de mes en A Coruña, y esto se resintió en las reservas.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, hace balance de un verano que ha sido “muy bueno”, pero con ligeros cambios con respecto al año pasado. En junio los hoteles cosecharon un 80,39% de ocupación, lo que supone un pequeño incremento con respecto al 80,27% de 2025. En el mes de julio se volvió a producir “un crecimiento muy pequeño”, del 0,36%, “situando la ocupación este año en un 86,75%”. Así, y contra todo pronóstico, agosto fue el único mes de la temporada estival con una caída de ocupación, en este caso del 0,70%.

“En agosto nos quedamos en un 85,96%”, dice el también director del NH Collection Finisterre. La razón, explica, está detrás del mencionado mal tiempo. “La última semana no ha sido buena climatológicamente y seguramente se han estancado las reservas de última hora”.

El balance, insiste, “es muy bueno. Ya era muy bueno el año pasado y este año, pese a ese pequeño bajón de la última parte de agosto, tenemos resultados muy similares, por lo que estamos muy contentos con el balance global de verano”. Collazos sostiene, además, que el sector se sigue apoyando “en ese turismo cultural, de conciertos y festivales, que son muy importantes y que nos hacen considerarnos y ser un producto muy atractivo en verano”.

Las Fiestas de María Pita “nos ayudan a tener una agenda muy dinámica y ser cada vez más atractivos. Mucha gente que repite sus vacaciones en A Coruña lo hace en esas fechas porque sabe que la actividad es muy grande”.

El 12 de agosto fue “nuestro momento estrella”, prácticamente “rozando el lleno con un cliente muy diferente, muy internacional y con un porcentaje muy alto de cliente americano que vino a ver el eclipse dado que el último que hubo en Estados Unidos generó cantera”.

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Septiembre

Junto al comienzo del curso escolar, las empresas recuperan la normalidad, por lo que los hoteles vuelven a recibir al cliente corporativo, un perfil esencial para el sector coruñés.

Así, además del cliente de empresa también llega el familiar, en pareja o de edad más avanzada que puede viajar porque no depende de los colegios. Por otra parte, el tiempo ya es una ventaja competitiva para el sector turístico y cada vez son más los viajeros que escogen pasar sus vacaciones en la ciudad para escapar de zonas de calor extremo.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, afirma que en los últimos tres años “ha habido un cambio de tendencia de gustos en los clientes”. De esta forma, “lo que antes era una desventaja competitiva, ahora es una ventaja”, y es que “el tiempo es una de las razones por la que nos eligen los clientes”. Collazos indica que muchos turistas “que solían veranear en otras zonas de España con climas más extremos, han decidido cambiar sus planes por el clima gallego, además de por huir de bullicios muy grandes de otras partes”.