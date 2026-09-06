Mariscadores ilegales en O Burgo en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años casi un centenar de mariscadores ilegales desafiaban a los servicios de vigilancia y faenaban en la ría de O Burgo para recoger mercancía y descargarla en los terrenos de la conservera Celta. Mientras, hace 75 años, en 1951, el Ayuntamiento agradecía la visita de Francisco Franco al Palacio Municipal, donde se interesó por el avance de las obras de la nueva iglesia de San Pedro de Mezonzo, y Lolita Díaz Baliño volvía a exponer en su ciudad natal.

Hace 25 años | Los mariscadores ilegales desafían la vigilancia y faenan en la ría de O Burgo

Más de ochenta mariscadores ilegales desafiaron a los servicios de vigilancia y faenaron en la ría de O Burgo a plena luz del día hasta que finalizó la marea. Ni siquiera la presencia en la zona de una lancha de la Xunta consiguió disuadir a los furtivos, que suelen utilizar el embarcadero de la antigua conservera Celta para descargar la mercancía en la ciudad de A Coruña.

Por otra parte, el centro de salud de la Casa del Mar será el más moderno de toda la ciudad. Será íntegramente reformado con una inversión de más de 361 millones de la Consellería de Sanidade.

Mientras, las consecuencias de las obras en la vía pública son múltiples. Además de molestar a los vecinos, por el ruido continuo y los problemas para entrar en los garajes, también perjudican a los negocios de hostelería. Las víctimas de este mes son los comerciantes de la calle del Comandante Fontanes, donde está ubicada la Delegación de Hacienda. Ayer fue el primer día en que la calle estuvo cortada a la circulación, pero les esperan, como mínimo, unos veinte días.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Lolita Díaz Baliño vuelve a exponer en la ciudad tras su gran éxito en Mallorca

Tras larga ausencia de las salas de arte coruñesas, vuelve Lolita Díaz Baliño a exponer sus obras en nuestra ciudad. Según noticias llegadas a nosotros, inaugurará el próximo mes de octubre en los salones de la Asociación de Artistas. Se espera con interés esta exposición, sobre todo después del rotundo éxito obtenido recientemente por esta artista coruñesa en Palma de Mallorca.

Por otra parte, se hace constar la satisfacción de la Permanente municipal por la visita hecha por el Caudillo y su esposa al Palacio Municipal y por el apoyo ofrecido para la construcción de la residencia cultural hispanoamericana. Manifestó el alcalde que en su visita se había interesado el Generalísimo por la construcción de la nueva iglesia de San Pedro de Mezonzo.

Y por la brigadilla de la Guardia Civil fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Francisco Bregua Trigo, de 30 años, casado, con domicilio en Vilaboa, de oficio peón, quien en la calle de Caballeros robó un traje de caballero, dos camisas y reloj de bolsillo y una cartera.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego