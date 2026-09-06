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Hombres G en el Recorda Fest
A Coruña

El Recorda Fest sufre ‘el ataque de las chicas cocodrilo’ a orillas del Atlántico

La banda madrileña desató la locura en el muelle de Batería con un repaso a sus más de 40 años de trayectoria

Dani Sánchez
Dani Sánchez
06/09/2026 00:05

Lejos de una retirada, la segunda jornada de música en el Recorda Fest solo acaba de empezar. Por el muelle de Batería todavía tenía que hacer acto de presencia el plato fuerte del festival, uno de esos grupos que, después de varias décadas de trayectoria, sus temas siguen siendo auténticos himnos en cualquier evento festivo. 

Hombres G aterrizaba en el Recorda con la misma misión que hace 40 años: conquistar los corazones de aquellas ‘Chicas cocodrilo’. Y así fue. Miles de jóvenes -y otros no tanto pero con un gran alma adolescente- corearon los himnos que marcaron a toda una generación. 

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Las fotos del Recorda Fest

A pleno total el primer día del Recorda Fest en el muelle de Batería con un cartel que incluye entre otros a Sidecars, Cali y El Dandee, más la Recorda Sessions con clásicos de los 90 interpretados por Ella Baila Sola y David CiveraVer más imágenes

Aunque ellos mismos crean que nunca fueron los guapos del barrio, la belleza es una de esas cosas que no solo se mide por el aspecto físico y que, después de muchos años tocando en algunos de los escenarios más importantes de España y Latinoamérica, pueden afirmar que, al menos su música, es de las más bonitas de la historia del rock hispano

El furor por David Summers y compañía se desató desde el minuto uno. Sin siquiera ejecutar los primeros acordes. Todo un paroxismo colectivo al alcance de muy pocos. Llegaron, dieron “un salto mortal” y, aunque no sabían muy por qué, algo les decía que esta noche iban a pasárselo bien. Y los coruñeses también. 

David Summers, líder de Hombres G, en el Recorda Fest
David Summers, líder de Hombres G, en el Recorda Fest
Germán Barreiros

Con este clásico comenzó el viaje a los 80 de Hombres G. Aunque, sin apenas tomarse un respiro, llegó ‘El ataque de las chicas cocodrilo’. “Yo le tengo un cariño especial a esta ciudad. Siempre que vengo aquí me siento en casa y en familia”, apuntó Summers, antes de entonar ‘Me siento bien’. Con ‘Un par de palabras’ y un ‘Te quiero’ convencieron por completo al público de que era buena idea ‘visitar el bar’ de Hombres G. 

Y con ‘Marta tiene un marcapasos’ -coreada a capella por el público coruñés-, dejó ‘Temblando’ a los asistentes. Con ‘Devuélveme a mi chica’, la banda inundó de nostalgia y alguna que otra lágrima los canales de la ‘Venezia’ coruñesa. Aunque lejos de una despedida para siempre, tan solo fue un hasta luego. 

La banda madrileña volverá a la urbe herculina justo tres meses después, esta vez, para ofrecer en el Coliseum todo el repertorio al completo de ‘Los mejores años de nuestra vida’. A continuación, Álvaro Luna, el espectáculo de una decena de bailarinas y Dj residentes de Modo Perreo y Galician Army serán los encargados de poner el broche final a una nueva edición del Recorda Fest en el puerto herculino.

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