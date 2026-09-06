El lujo tomará el puerto coruñés en octubre, con 23 escalas, cuatro de ellas dobles

El crucero Iona en el puerto de A Coruña Doda Vázquez

El puerto de A Coruña recibe cada vez más cruceros. Pero estos, a su vez, son cada vez más lujosos. Hasta 23 barcos atracarán en los muelles de la ciudad el mes que viene, un itinerario en el que se incluyen cuatro dobles escalas y una triple.

Si en septiembre también pasarán por la ciudad 23 buques y 70.000 cruceristas, el mes de octubre comenzará con la visita inaugural del ‘VidantaWorld’s Elegant’, el día 2. Con capacidad para casi 300 pasajeros, este barco se define como un “santuario en el mar”, con suites de alta gama, spa, casino, restaurantes gourmet y trece espacios gastronómicos, además de salones para espectáculos. Además, presume de tener una proporción de casi un integrante de la tripulación por pasajero.

El día 3 llegará a la ciudad el ‘MS Marina’; el 4, el ‘Silver Dawn’; y el día 5 tendrá lugar una doble escala, la compuesta por los buques ‘National Geographic Endurance’ y ‘Norwegian Star’. El 6 de octubre recalará en el muelle el ‘Liberty of the seas’; y el 7, el ‘Regatta’. El 8 será el turno del ‘Le Lapérouse’, para dar paso, el 11 de octubre, al ‘Mein Shiff 3’. El imponente ‘Arvia’ atracará en A Coruña el día 12, y el ‘Queen Victoria’, el 14. La única triple escala del mes será el 15 de octubre, con la visita de los cruceros ‘Iona’, ‘Hanseatic Spirit’ y el ‘Mein Shiff 3’. El día 19 llegarán dos barcos, el ‘Ventura’ y otro que no ha visitado antes la ciudad, el ‘Mein Schiff Flow’, con casi 4.000 pasajeros a bordo. Se trata de uno de los nuevos gigantes de la flota de TUI Cruises y tiene diecisiete cubiertas. Además de catorce opciones gastronómicas y diecisiete bares, entre otras muchas comodidades dedicadas al ocio, este buque de lujo cuenta con gimnasio y pista de jogging.

El 21 de octubre habrá, de nuevo, una doble escala, la del ‘Iona’ y el ‘AidaSol’. El 24 llegará el ‘AidaPrima’; el 27 el ‘Iona’; y el 28 otra doble visita, compuesta por el ‘Arcadia’ y el ‘MSC Virtuosa’. El calendario lo cerrará el día 30 el ‘AidaBella’.

En total, más de 68.000 cruceristas llegarán a la ciudad a bordo de los 23 barcos del próximo mes, por lo que octubre no baja el ritmo en el puerto coruñés.

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Crecimiento

De cara al próximo año, según adelantó hace unos días el responsable de la terminal de cruceros, Luis del Moral, se estima que en 2027 se producirá una subida del 20% en la llegada de estos grandes trasatlánticos. De este modo, se pasaría de las 180 escalas programadas para este año a rondar las 215 o 217. De cumplirse esta estimación, supondrá un crecimiento del 65% respecto a 2023, cuando arribaron a la ciudad 130 trasatlánticos. Luis del Moral también explicó que ya hay programadas escalas para 2028, 2029 e incluso 2030.

La Autoridad Portuaria ya ha explicado varias veces que “el impacto económico” estimado de los cruceros para la ciudad supera los 40 millones de euros, incluyendo el gasto directo que realizan los viajeros de estos navíos y “la repercusión en el sector turístico”, empresas portuarias, transporte, seguridad y suministros.

En lo que respecta al actual mes de septiembre, el día 29 atracarán en el muelle los buques ‘Liberty of the seas’, ‘MS Insignia’ y el imponente ‘Arvia’. En total, más de 11.700 personas en una sola jornada pasearán por el centro de A Coruña. Los días 11, 15, 24, 26 y 28 dos cruceros recalarán en el puerto en cada una de estas jornadas.