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A Coruña

El BNG pregunta al Ayuntamiento cuántas personas hay en A Coruña en situación de soledad no deseada

Redacción El Ideal Gallego
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06/09/2026 10:56
Dos personas mayores se toman de la mano
Dos personas mayores se toman de la mano
Archivo El Ideal Gallego
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El concejal del BNG David Soto ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ayuntamiento y en las que se cuestiona acerca del desarrollo del programa municipal de atención e inclusión social de personas en situación de soledad no deseada.

La central telefónica de atención a la soledad de la Xunta recibió 8.000 llamadas en el primer año de funcionamiento

Más información

Soto quiere saber "cantas persoas afectadas pola soidade non desexada foron identificadas até o momento polo Concello e que medidas específicas se adoptaron para paliar as consecuencias deste fenómeno naquelas que viven nas parroquias rurais do termo municipal da Coruña".

Además, Soto pregunta que se está "a facer para mellorar a situación das persoas da terceira idade afectadas, ben tamén como daquelas que teñen diversidade funcional ou moran en fogares monomarentais/monoparentais".

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