El Ayuntamiento elevará los pasos de cebra en la ronda de Camilo José Cela

Dos jóvenes cruzan uno de los pasos de cebra de Camilo José Cela Patricia G. Fraga

Dentro de su política para favorecer la movilidad peatonal, el Ayuntamiento piensa elevar los pasos de peatones de la ronda de Camilo José Cela, que separan el Barrio de las Flores de la I Fase de Elviña. Son cerca de 530 metros que pronto contarán con badenes para obligar a los coches a pisar el freno.

Estos badenes son similares a los que se han instalado en la carretera de los Fuertes para aumentar las seguridad peatonal frente a los colegios de Calasancias y Calasanz.

Los padres de los alumnos habían expresado su preocupación por la velocidad a la que bajaban los coches hacia Los Rosales, y por eso se instalaron unos pronunciados badenes que han reducido mucho la velocidad en la zona.

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De la misma manera, en la I Fase de Elviña se encuentra el CEIP Ramón de la Sagra y, dado que se van a instalar tres ascensores para salvar el desnivel que actualmente está provisto de escaleras, se pretende que el itinerario sea lo más seguro posible.

Esto, por supuesto, obligará al corte de la calle cuando comiencen las obras.

Recientemente, el Ayuntamiento instaló otro badén en Alfonso Molina, para proteger el único paso de cebra que lo cruza, el que se encuentra a la altura de la avenida de Fernández Latorre.

Antes solo se veían en la periferia, pero ahora estos obstáculos se incluyen cada vez más por toda la ciudad, buscando que se respete siempre el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, que es la norma por defecto en la ciudad, aunque en lugares como la propia ronda de Outeiro, por ejemplo, con dos carriles por cada sentido, se puede llegar a los 50.

Parte de la estrategia de Movilidad es determinar recorridos peatonales que se priorizan, mejorando la accesibilidad, de ahí la instalación de estos ascensores. Estos corredores, como los llama el Ayuntamiento, suelen estar acompañados de otras medidas, como ajardinamiento.