La zona de plaza de Pontevedra y Modesta Goicouría fue reformada en los últimos años Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña está acometiendo una mejora en la seguridad vial y en la movilidad en la intersección entre la calle Modesta Goicuría y la plaza de Pontevedra con la colocación de dos balizas semafóricas en el paso peatonal. Esta actuación se lleva a cabo para reforzar la protección en una zona próxima al IES Plurilingüe Eusebio de A Guarda y al CEIP Eusebio de A Guarda y que, por tanto, tiene una gran afluencia peatonal de estudiantes, especialmente en las horas de entrada y salida de los centros.

La intervención consiste en la colocación de dos bandas led en el suelo de ambos lados del cruce, que reproducen las indicaciones luminosas de los semáforos, abriéndole y cerrando el paso a los peones. “El Ayuntamiento está trabajando para hacer una ciudad más segura y transitable para todos y todas, con especial atención en las áreas que, por cercanía con centros de enseñanza, son especialmente sensibles y precisan un mayor refuerzo”, subrayó la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Montserrat Paz.

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Los dispositivos se instalarán garantizando la ausencia de desniveles y el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. La incorporación de estas balizas incrementará la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato del peón, reduciendo el riesgo de accidentes. El plazo máximo de ejecución de la obra es de ocho semanas.

CEIP Fernández Latorre

Otra mejora de la movilidad y seguridad vial en el entorno de los colegios es la actuación en el acceso del CEIP Fernández Latorre, en la que el Ayuntamiento llevó a cabo el repintado de las zonas de circulación de vehículos para contribuir a la ordenación del tráfico, además de renovar la señalización, con la instalación de un sistema de vallado para separar la acera de la carretera y ampliar el espacio de tránsito peatonal para acomodar los viandantes en los momentos de mayor tránsito, coincidiendo sobre todo con los horarios de entrada y salida del centro.

Estas acciones se suman a las inversiones del Ayuntamiento en la red de centros públicos de enseñanza y sus zonas colindantes, con el objetivo de modernizar y mejorar la infraestructura educativa y la seguridad en la ciudad.