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Después de mucho tiempo, los residentes en Xuxán pueden saber cómo será la almendra central de su barrio, que por ahora sigue siendo un solar vacío. La forma de triángulo de Xuxán, con su base orientada a la ciudad y la punta hacia la ría, está definida por la existencia de las vías del ferrocarril. En el centro se encuentra un terreno vacío porque hasta hace poco solo se podía construir oficinas en él.

Esto cambió al aprobarse en julio de este mismo año el cambio en el PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) que permite construir más viviendas (unas 520) en solares donde antes solo se permitía edificios de uso terciario. En estos terrenos, en su mayoría propiedad de la Xunta, se levantarán bloques de pisos destinados al alquiler social.

La Xunta construirá 250 viviendas en Xuxán con un nuevo método Más información

A finales del mes de julio, el Gobierno autonómico sacó un contrato para que la constructora San José levantara 250 de esas viviendas mediante un nuevo sistema de estructuras prefabricadas que permiten acelerar los tiempos de construcción.

Pero el Ayuntamiento ha puesto su granito de arena en esto (más allá del cambio en el PGOM), porque la disposición de estos bloques no es la misma que se preveía en un principio. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, publicó en su cuenta de X (es un activo twittero) un mensaje en el que señalaba que la actual ordenación de edificios había surgido de su pluma, durante una reunión, y se alegraba que el Gobierno autonómico hubiera aceptado su idea.

Imagen anterior del centro de Xuxán Cedida

En las infografías se advierte las diferencias entre una idea inicial y otra. Aunque las dos se caracterizan por una plaza central, en el primer boceto se veían unos bloques uniformes, cuadrados, mientras que ahora se combinan edificios bajos con otros en forma de torre, permitiendo una mayor vista del horizonte y eliminando el muro de hormigón.

Otra infografía muestra el proyecto del primer edificio que se construirá en la zona se puede distinguir estas mismas formas. “Esquemas volumétricos cutres que haces en reuniones que se convierten en proyectos y que serán viviendas públicas para 520 familias. De esto debe ir la política”, comenta el concejal, satisfecho por la decisión de la Xunta.