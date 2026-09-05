Un hombre alcoholizado destroza un coche después de que se negaran a servirle una cerveza

Coche dañado por un hombre intoxicado en Sofía Casanova, Os Mallos Quintana

La Policía busca al hombre totalmente ebrio que destrozó la luna de un vehículo en Os Mallos después de que se negaran a servirle una cerveza en un local. El incidente tuvo lugar esta mañana, en la calle Sofía Casanova.

El sujeto había entrado en la cafetería Brimel y pedido a la dependienta que le sirviera una cerveza. Pero ella, al ver su estado, se negó a hacerlo, lo que le enfureció. Según cuentan en Brimel, el sujeto comenzó a buscar pelea con los clientes.

Primero se quitó la camiseta y luego se bajó los pantalones para mostrar a la dependienta una gran cicatriz. Según, se lo había hecho en la cárcel de Colombia o de Perú, donde había permanecido un tiempo. "Dijo que era un tío muy chungo", explican en el local.

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Finalmente, no estalló la violencia, pero el sujeto salió a la calle y, aún fuera de sí, cogió un palé de madera abandonado junto a un contenedor y golpeó con él la luna trasera de un vehículo estacionado frente a la cafetería, rompiéndola.

Después abandonó el lugar de los hechos sin que, por el momento, se conozca si ha sido detenido. La Policía Local precintó el coche destrozado, y la dependienta acudió a la comisaría de la Policía Nacional a presentar denuncia.