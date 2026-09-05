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A Coruña

Un hombre alcoholizado destroza un coche después de que se negaran a servirle una cerveza

Se bajó los pantalones para mostrar una gran cicatriz que se habría hecho en la cárcel

Abel Peña
Abel Peña
05/09/2026 18:20
Coche dañado por un hombre intoxicado en Sofía Casanova, Os Mallos
Coche dañado por un hombre intoxicado en Sofía Casanova, Os Mallos
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La Policía busca al hombre totalmente ebrio que destrozó la luna de un vehículo en Os Mallos después de que se negaran a servirle una cerveza en un local. El incidente tuvo lugar esta mañana, en la calle Sofía Casanova.

El sujeto había entrado en la cafetería Brimel y pedido a la dependienta que le sirviera una cerveza. Pero ella, al ver su estado, se negó a hacerlo, lo que le enfureció. Según cuentan en Brimel, el sujeto comenzó a buscar pelea con los clientes.

Primero se quitó la camiseta y luego se bajó los pantalones para mostrar a la dependienta una gran cicatriz. Según, se lo había hecho en la cárcel de Colombia o de Perú, donde había permanecido un tiempo. "Dijo que era un tío muy chungo", explican en el local. 

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Finalmente, no estalló la violencia, pero el sujeto salió a la calle y, aún fuera de sí, cogió un palé de madera abandonado junto a un contenedor y golpeó con él la luna trasera de un vehículo estacionado frente a la cafetería, rompiéndola. 

Después abandonó el lugar de los hechos sin que, por el momento, se conozca si ha sido detenido. La Policía Local precintó el coche destrozado, y la dependienta acudió a la comisaría de la Policía Nacional a presentar denuncia. 

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